Kıbrıslı genç Aysu Mişon, O Ses Türkiye jürisini kendine hayran bıraktı (Video)

‘Sevmemeliyiz’ isimli parça ile yarışmada boy gösteren Mişon, henüz 16 yaşında olmasına rağmen ses getiren bir performans gösterirken juri üyeleri Mişon'u takımına katmka için adete birbirleriyle yarıştı.

Aysu Mişon, yarışmaya jüri üyesi Beyaz ile devam etmeye karar verdi. Lefkoşa Türk Belediyesi personeli Mehmet Mişon'un 16 yaşındaki kızı Aysu Mişon için Belediye Başkanı Mehmet Harmancı da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Aysu Mişon'a başarılar diledi.