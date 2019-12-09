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Kıbrıslı genç Aysu Mişon, O Ses Türkiye jürisini kendine hayran bıraktı (Video)

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TV 8'de yayınlanan "O Ses Türkiye" isimli yarışmayaKıbrıs'tan katılan 16 yaşındaki Aysu Mişon juriyi kendine hayran bıraktı.
Kıbrıslı genç Aysu Mişon, O Ses Türkiye jürisini kendine hayran bıraktı (Video)

‘Sevmemeliyiz’ isimli parça ile yarışmada boy gösteren Mişon, henüz 16 yaşında olmasına rağmen ses getiren bir performans gösterirken juri üyeleri  Mişon'u takımına katmka için adete birbirleriyle yarıştı.

 

 

Aysu Mişon, yarışmaya jüri üyesi Beyaz ile devam etmeye karar verdi. Lefkoşa Türk Belediyesi personeli Mehmet Mişon'un 16 yaşındaki kızı Aysu Mişon için Belediye Başkanı Mehmet Harmancı da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Aysu Mişon'a başarılar diledi.

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