Kıbrıslı Genç Sanatçı GOKO! (Gökberk Çırakoğlu) Büyük Başarılara İmza Atıyor

Gökberk Çırakoğlu, 24 Şubat 2000 tarihinde Kıbrıs’ın Gazimağusa şehrinde doğdu. Müzik hayatı 7 yaşında keman ile başlayıp sonrasında gitarla orkestraların içerisinde devam etti. Okul orkestrasında katıldığı ve derece aldığı yarışmalardan sonra çoğu enstrümana sahip olup öğrenme isteği geldiğinde bu arada aynı zamanda elektronik müziği keşfedip annesinin bilgisayarında prodüksiyona başladı.

14-15 yaşlarında başladığı bu yolculukta ciddi olarak bu işi yapabileceğini farkettiği zaman 17 yaşındaydı ve bu yıllarda ilk şarkılarını bestelemeye ve sanatçılar için altyapı üretmeye başladı. Bir süre sonra yaptığı altyapıları saygı duyduğu rapçilere gönderen GOKO!, o sıra yeni müzik şirketi kuran Hayki ile tanıştı ve Unique Fabric bünyesine katıldı. Bu süre içerisinde Londra’da Point Blank Music School’da da Müzik Prodüksiyon & Ses Mühendisliği eğitimi gören GOKO!, sonrasında İngiltere'deki durumu ve kariyeriyle aldığı kararlardan ötürü Unique Fabric'ten ayrılıp Universal Music Türkiye ile sanatçı olarak albüm anlaşması imzaladı.

Ingiltere’deki en büyük Rap gruplarından biri olan D-Block Europe’un çıkış albümü olan “The Blueprint: Us vs. Them” de 8. şarkı “Mr. Mysterious”ın prodüktörlüğünü yapıp Gümüş Plak ödülünü ve Certified Silver Producer ünvanını almaya hak kazandı. Ingiltere radyolarında oynatılan diğer başarılı projelere de prodüktör ve ses mühendisi olarak imza atma şansı bulmuştur. Şu anda global olarak prodüksiyonlarına devam eden GOKO!, sanatçı olarak ilk single’ı Eva & Mia'yı 29 Ocak'ta, ve

ardından da Lia Shine ile olan düeti ÇALIKUŞU’nu 26 Şubat’ta Universal Music Türkiye etiketiyle yayınladı. GOKO!, şu anda global prodüktör kariyerinin peşinden koşarken ayni anda sanatçı olarak çıkış albümü üzerinde çalışıyor