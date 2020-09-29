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Kıbrıslı Genç Yetenek Saldıray Özarı İlk Single'ını Çıkardı

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Saldıray Özarı, "Haber Yok" Adlı İlk Single'ını Çıkardı
Kıbrıslı Genç Yetenek Saldıray Özarı İlk Single'ını Çıkardı

Lefkoşa Güzel Sanatlar Lisesi, Müzik bölümü öğrencisi Saldıray Özarı, "Haber Yok" adlı ilk single'ını çıkardı.

4 yaşında keman çalmaya başlayan Özarı, çocukluğunda, oyuncak yerine müzik aletleri ile ilgilendiğini; babasından oyuncak yerine gitar, bateri istediğini dile getirdi. İlkokulda hocaları tarafından sesi beğenilince, ailesinin desteğiyle müziğe yönlendirildiğini, kurslar aldığını ifade eden Özarı, o yıllardan bu yana müzik eğitimine devam ediyor.

Kendisini geliştirmek için sürekli çabaladığını belirten Özarı, sık sık şarkı mırıldandığını ve "Haber Yok" adlı Single'ın da aynaya bakarken şarkı mırıldandığı sırada ortaya çıktığını söyledi. Özarı, single çıkarma sürecinde İnanç Eyüboğlu ile OnAir stüdyosunda birlikte çalıştıklarını kaydetti ve ülke müziğini ileri taşımayı hedeflediğini belirterek bu süreçte kendisine destek olan; hocalarına, ailesine, büyüklerine ve küçüklerine teşekkürlerini sundu.

Saldıray Özarı kimdir?

2004 yılında, Gazimağusa'da doğdu. 4 yaşında keman çalmaya başladı. İlkokulda hocalarının yönlendirmesi üzerine; şan, keman, gitar gibi eğitimler aldı. Güzel Sanatlar Lisesini birincilikle kazandı.

"Haber Yok" adlı single'ını yeni çıkarmış olan Özarı, şu anda Güzel Sanatlar Lisesi, Müzik Bölümünde öğrencidir.

Mağusa Gençlik Tiyatrosu, Sanat Derneğinde oyunculuk da yapan Özarı; viyola, keman, gitar enstrümanlarını çalmaktadır ve Great Sınavlarına hazırlanmaktadır.

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