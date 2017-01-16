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SON DAKİKATürk kargo uçağı Kırgızistan’da düştü!

Kıbrıslı gençler romantizmde bir numara!

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Kıbrıslı gençler romantizmde bir numara!
Genç aşık Baran Birşen, gönlünü kaptırdığı kız arkadaşı Cansu Kara'ya uçaktaki yolcularla sürpriz bir evlilik teklifi yaptı.

Atlas Galobal Havayolları KK1018 İstanbul-Kıbrıs uçağında dün akşam muhteşem bir evlilik teklifi yapıldı.

Baran Birşen, sevgilisi Cansu Kara yolculuk sırasında uyurken uçaktaki yolcular ve hostesler ile evlilik teklifini planladı.

Hostes mikrofonlarından konuşarak sürpriz bir evlilik teklifi yapan Birşen, herkese duygu dolu anlar yaşattı.

Cansu Kara sürpriz teklifini duyup arkasına döndüğü anda tüm yolcular ayağa kalkıp ellerinde Baran Birşen tarafından hazırlanan kağıtları tutarak Cansu Kara'nın vereceği cevabı bekledi ve evet yanıtıyla tüm yolcular büyük bir alkışla mutlu çifte kutladı.

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