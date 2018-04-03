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Kıbrıslı her şeydir!

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Turgut Çalıcı yazdı: Kıbrıslı her şeydir!
Kıbrıslı her şeydir!

Bir sürü sıkıntı ile boğuşan belediyelere, hemen, hemen her bölgede, siyasi parti adayları haricinde, bağımsız adaylar da, talip oluyor. Nedendir bilmiyorum, bu herkesteki adaylık merakını, ama vardır her halde, bir keramet o koltukta. Bu gün baktığımız zaman bir çok belediye, personelin sosyal sigortaları ile aylık maaşlarını ödeme de sıkıntı yaşıyor. Yaşanan bu kadar büyük sıkıntılara rağmen, hemen, hemen, herkes belediye başkan adayı veya belediye meclis üyesi veya muhtar veya aza adayı olmak istiyor. Gerçekten ne kadar meraklıyız, bu koltuklara. Bir de bu aday olan bağımsızların, %98’i proje ortaya koymadan,vizyonunu, misyonunu açıklamadan aday oluyor, sırf egolarını tatmin etmek için. Belediyecilik aslın da o kadar ciddi iştir ki, sağlıktan, kültür, sanata ve hayatımızın her noktasına değinenbir kurumdur ama, bizim Kıbrıslımız her işi bildiği için, belediyeciliği de biliyor olması gayet doğal.Çünkü,Kıbrıslı olmak bunu gerektirir. Neden mi? Nedeni açık ve ortadadır Kıbrıslı dendi mi, aklı her işe işleyen, yorum yapan, hatta sosyal medyada bile, devrim yapan kişiler gelir. Çünkü Kıbrıslı, Barcıdır, Meyhanecidir, Yapıcıdır, Gazetecidir, Yazardır, Mimardır, Mühendistir, hatta daha da ileriye gideyim, Kıbrıslı on beş yıl okuyup Doktor olandan, daha Doktordur da, eleştirmeden başka hiçbir şey yapmayandır, benim gözüm de. Çünkü kurumları elinden alınırken bile, özlük hakları iyidir diye, işsiz kaldığında, yıllarca komşuluk yapan, hatta farklı siyasi görüşe sahip olan yeğeni bile, işsiz kaldığında içinden gizlin, gizlin oh çekmiştir de o yüzden. Kısacası Kıbrıslı kıskançtır. 

Günün Sözü:

Bir soğuk yel eser, üşür ölüm bile, anlatır akan kanı, beyaz sesiyle. Ülkü Tamer

Günün Kitabı:

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