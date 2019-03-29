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SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Kıbrıs'lı İş insanlarından, Ersin tatar'a tepki

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KKTC’ye sahip çıkmak adına yaşamsal bir konuya zaman ayırmak yerine bir eğlence gecesini tercih etmesi toplum beklentisinin çok gerisidir.
Kıbrıs'lı İş insanlarından, Ersin tatar'a tepki

Dernekten yapılan açıklama:

“Kıbrıs İşinsanları, Yatırımcılar ve Ekonomi Derneği (KİYED), küresel ve bölgesel ekonomiler içinde Kuzey Kıbrıs ekonomisini inceleyen ve gelecekte daha iyi yerlere hızla varabilmesi için fikir üreten bir sivil toplum örgütüdür.

KİYED son zamanlarda, Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK), Maronitlerin Kuzey Kıbrısa geri dönüşü, Maraş açılımı ve Kamu Reformu konularını öncelikli kabul ederek, yoğunlaşmakta ve açılımların gerçekleştirilmesi için çalışma ve temaslarını sürdürmektedir. Bu arada yaptıklarımızı, yapamadıklarımızı ve sorunları kamuoyu ile paylaşmayı görev kabul ediyoruz.

Bu başlıklardan Kamu Reformunun bir parçası olarak bilinen, Kamu Görevlileri Yasa Tasarısının bu günlerde çok önemli ve kaçınılmaz bir gelişme olduğunu düşünerek, derneğimiz KİYED diğer ekonomik Oda ve Birliklerle çalışma raporu hazırlamış ve ilgililere sunmuştur. Bu raporumuzdaki düşünceleri savunmak ve ileriye götürmek amacıyla da çeşitli siyasilerle temaslarımız devam etmektedir.

Hazırlandığı şekliyle doğru bulduğumuz ve hatta eksikliklerini de yetkililere ifade ettiğimiz bu raporu koalisyon hükümetinin bazı üyeleri popülist ve çıkarcı çevrelere rağmen, bize göre çok doğru bir tavır sergileyerek sahiplenmektedir. Bu yasa tasarısının daha da geliştirilerek acilen yasalaşması sürdürülebilir bir KKTC için en öncelikli konudur.

Bu düşünce ile görüştüğümüz Başbakan Sn. Tufan Erhürman, Maliye Bakanı Sn. Serdar Denktaş, Dış İşleri Bakanı Sn.Kudret Özersay’ın ilgili yasayı sahiplendiği, gereğinin yapılması için çaba harcadığı görülmektedir. Özellikle başbakanımızın ve maliye bakanımızı konuyla ilgili kararlı açıklamaları umut vericidir. Eğitim bakanı Sn. Cemal Ozyigit ile de en kısa sürede görüşmek üzere  randevulaşmış bulunmaktayız. Muhalefet olarak YDP Başkanı Sn. Erhan Arıklı’nın devlete sahip çıkma adına yasaya gösterdiği sıcak ilgi sevindiricidir.

UBP  liderliğine seçilen eski Maliye Bakanlığı yapmış sorunlarla ilgili deneyimli ana muhalefet  lideri Sn. Ersin Tatar’dan yasa hakkında görüşme yapmak üzere randevu istenmiş ve geçtiğimiz Salı akşamı için anlaşılmıştır. Ancak Sn.Başkan randevusuna gelmememiştir. Üstelik kendilerini arayana kadar, gelemeyeceğini bildirmek zahmetini de göstermemiştir. Sn. Tatar’ın bu davranışı bir siyasiye yakışmamaktadır. Hem yasayla ilgili, hem iletişim açısından tavırları ülkemizin gelecegi için endişe vericidir. Bu kadar zor bir konuda her  zamankinden daha sorumlu ve tutarlı bir muhalefet beklemekteyiz. KKTC’ye sahip çıkmak adına yaşamsal bir konuya zaman ayırmak yerine bir eğlence gecesini tercih etmesi toplum beklentisinin çok gerisidir.

Bu hareket tarzının bizi fazlasıyla üzdüğünü, herşeye rağmen Sn. Tatar’ın konu ile ilgili görüşlerini açıkça duymak istediğimizi, kendisi istediği zaman görüşmeye hazır olduğumuzu bir kez daha açıklarız”

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