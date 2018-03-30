  • BIST 114.930
  • Altın 168,690
  • Dolar 3,9544
  • Euro 4,8725
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAEsentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan trafik kazası geçirdi.

Kıbrıslı liderler yeniden bir araya geliyor

»
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, uzun bir aranın ardından 16 Nisan’da bir araya geliyor.
Kıbrıslı liderler yeniden bir araya geliyor

AKINCI İLE ANASTASİADİS 16 NİSAN’DA BİR ARAYA GELİYOR

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, uzun bir aranın ardından 16 Nisan’da bir araya geliyor.

BM’den yapılan açıklamaya göre, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın ara bölgedeki konutunda gerçekleşecek "resmi olmayan" toplantı saat 19.00’da başlayacak. 

Akıncı ile Anastasiadis, en son haziran ayında, İsviçre’nin Crans Montana kasabasında gerçekleşen ve başarısızlıkla sonuçlanan Uluslararası Kıbrıs Konferansı’nda bir araya gelmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • "Tehlike büyük, önlem alın"25 Mart 2018 Pazar 13:00
  • Akıncı: "Rum liderle sosyal buluşma olası.. Ama ucu açık yeni bir sürece girmeyiz"22 Mart 2018 Perşembe 15:42
  • "Kıbrıs sorununun çözümüne odaklanalım"22 Mart 2018 Perşembe 13:21
  • Özersay:Şu an asıl sorun denizdedir21 Mart 2018 Çarşamba 21:42
  • Rum mahkemesi acımadı.... Kıbrıslı Türklerin araçlarına saldıranlara hapis cezası21 Mart 2018 Çarşamba 13:44
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Spehar’ı kabul etti21 Mart 2018 Çarşamba 12:43
  • Özersay'dan anlamlı mesaj20 Mart 2018 Salı 17:20
  • Çavuşoğlu:Hangi yöntemle bir çözüme gidebileceğimizi değerlendireceğiz20 Mart 2018 Salı 16:44
  • Vasiliu uyardı: "Çözüm olmadan doğal gazı unutun"15 Mart 2018 Perşembe 13:12
  • Müzakerelerin başlaması için Rum tarafından ön şart14 Mart 2018 Çarşamba 16:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti