Kıbrıslı öğretmenlerden ortak açıklama: Eğitimde İyileşmenin Merkezinde Öğretmenler

"Her yıl olduğu gibi, bizler Kıbrıslı Rum ve Türk eğitim sendikaları olarak 5 Ekim Dünya Öğretmenler Gününü kutluyoruz"

Ortak Basın Açıklaması

Her yıl olduğu gibi, bizler Kıbrıslı Rum ve Türk eğitim sendikaları olarak 5 Ekim Dünya Öğretmenler Gününü kutluyoruz. Bugün, sadece bir kutlama günü değil, aynı zamanda mesleğimizin daha iyiye ulaşması için karşılıklı saygı, işbirliği, ortak mücadele ve dayanışma anlayışımızın ve bölünmüş ülkemiz Kıbrıs'ta barışçıl bir federal çözüme ulaşma çabamızın göstergesidir.

Mart 2019'dan bu yana küremiz 21. yüzyılın en zor zamanlarını yaşamaktadır. Covid-19 salgınının hayatımız üzerindeki etkisi devasadır. Milyonlarca insan enfekte olmuş ve hayatını kaybetmiştir. Covid-19 bir sağlık krizi olmasının yanı sıra sosyal ve ekonomik bir kriz haline de gelmiştir.

Eğitim bu dönemde en çok etkilenen alanlardan biri olmuştur. Toplumların temel direği olan öğretmenler, okulların kapanmasıyla eğitimdeki kaybı önlemek için çok çalışmışlardır. Hükümetlerden herhangi bir altyapı ve ekipman desteği almadan öğrencilerini eğitmek için üstün gayret göstermişlerdir.

Bu yıl, enfekte riskine rağmen eğitim sendikalarının üstün gayretleriyle yüz yüze eğitime başlanmış ve öğretmenler sınıflarında özverili çalışmalarını sürdürmektedirler.

Eğitim Enternasyonal’ın 2021 yılında öğretmenlerin durumuna ilişkin küresel raporuna göre;

Öğretmen sendikalarının %55,1'i öğretmen maaşlarının ya azaldığını ya da durgun kaldığını bildirmektedir.

Öğretmen sendikalarının yaklaşık %30'u toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sınırlamalar olduğu bildirmektedir.

Öğretmen sendikalarının %59,1'i öğretmen ve akademisyen istihdamlarında geçici ve kısa süreli sözleşmelerin kullanıldığını bildirmektedir.

Öğretmen sendikalarının %42,5'i öğretmenlerin çalışma koşullarında gerileme olduğunu bildirmektedir.

Bugün başarılarımızı ve dayanışmamızı kutlama günüdür. Dahası, hükümetleri eğitime ve öğretmenlere daha fazla yatırım yapmaya, statülerini ve çalışma koşullarını iyileştirmeye çağırma günüdür.

Unutulmamalıdır ki, eğitim bilgi, değer ve ahlak kazanma ve becerileri geliştirme sürecidir. Ortak değerler ve hedefler anlayışına sahip bir toplum, bir millet yaratma sürecidir. Geleceği yaratma sürecidir. Ve öğretmenler bu sürecin merkezinde yer almaktadır. Pandemi tehdidi altında, öğretmenler bu süreçte eğitimde iyileşmenin merkezinde, kalbinde yer almaktadır.

Bu yılki Dünya Öğretmenler Günü teması: Eğitimde iyileşmenin merkezinde Öğretmenler

Bu slogan, dünyanın öğretmenlere umutsuzca ihtiyacı olduğunu vurgulamaktadır. Eğitim Enternasyonal’ın 2021 yılı öğretmenlerin durumuna ilişkin küresel raporunda verilen rakamlar ışığında acilen harekete geçilmesi elzemdir. Öğretmenler fazla çalışmaya, değersizleştirilmeye ve düşük ücret almaya devam edemezler. Dünya daha iyi bir şekilde inşa edilecekse, eğitimde iyileşmeye öncülük etmek için öğretmenler desteklenmeli ve güçlendirilmelidir.

Biz, Kıbrıslı Öğretmen Sendikaları, Eğitim Enternasyonal’ın (EI) ve Avrupa Sendikaları Eğitim Komitesi (ETUCE) üyeleri olarak, zorlukların aşılmasında ortak mücadelenin büyük önem taşıdığını düşünüyor ve öğretmen haklarının korunması ve iyileştirilmesinde, tüm üye öğretmen sendikalarıyla dayanışma içinde olduğumuzu ifade etmekten onur duyuyoruz.

Bu inançla, karşılıklı saygı ve anlayışla işbirliğimizi artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Covid öncesi dönemde olduğu gibi demokrasi, adalet, karşılıklı kabul ve uzlaşma değerlerini teşvik etmek için var gücümüzle çalışacağız.

Anma

COVID-19 salgını eğitime büyük zararlar verdi. Okulların kapanması ve öğrenme kaybından öte, sayısız eğitimci, sendika üyesi ve mesleğimizin liderleri hayatını kaybetti. Kayıplar hayret verici boyuttadır.

Bu yıl, 5 Ekim aynı zamanda pandemi sürecinde hayatını kaybeden meslektaşlarımızı anma günüdür. Ölümlerinin eğitim üzerinde yıkıcı bir etkisi vardır. Eğitim Enternasyonal, bu özel günde tüm üye sendikaları meslektaşlarımızı onurlandırmak için bir dakikalık saygı duruşu düzenlemeye çağırıyor. Bu nedenle kaybettiğimiz meslektaşlarımız ve eğitim çalışanlarımızın anısını yaşatmak için tüm meslektaşlarımızı saat 12.00'de bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyoruz.

Eğitim Enternasyonal aramızdan ayrılan meslektaşlarımızın onuruna dünya genelinde bir saygı etkinliğine de ev sahipliği yapıyor. Tüm üyeler kaybettiğimiz ve sonsuza dek unutmayacağımız meslektaşlarımızı hatırlamak ve onurlandırmak için bir araya gelecekler. Onların mirasını yürütecek ve hayatları boyunca yaptıkları çalışmaları, öğrencilerine, meslektaşlarına ve mesleklerine olan bağlılıklarını kutlayacağız. Mesleğimizi, onların bıraktıkları yerden daha ileriye götürmeye kendimizi adayacağız. Ayrıca, kaybettiğimiz meslektaşlarımızın hayatlarından kesitler sunacak çevrimiçi bir anma web sitesi açılacaktır.

KTOEÖS, OELMEK, KTÖS, POED, DAÜSEN, OLTEK