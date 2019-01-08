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Kıbrıslı oyuncu Hazar Ergüçlü'den Sevindiren Haber

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Muhafız dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü, bir dergiye verdiği röportajda dizinin ikinci sezonunu çektiklerini ancak ne zaman yayınlanacağını bilmediğini söyledi.
Kıbrıslı oyuncu Hazar Ergüçlü'den Sevindiren Haber

Netflix'in ilk Türk yapımı olarak tüm dünyada izleyiciyle buluşan Muhafız'ın Zeynep'i olarak rol alan Hazar ErgüçlüMarie Claire dergisine konuştu. Oyunu, dizinin merakla beklenen yeni bölümlerinin çekildiğini ancak ne zaman yayınlanacağını bilmediğini söyledi.

"İKİNCİ SEZONU ÇEKTİK"

'İkinci sezon çekimleri ne zaman başlayacak? Üçüncü sezon olacak mı?' sorusu üzerine açıklamalarına başlayan oyuncu, "İkinci sezonu çektik. Fakat ne zaman yayınlanacağını henüz bilmiyoruz. Üçüncü sezon ile ilgili şu anda hiçbir bilgimiz yok. İnşallah olur da bir an önce sete gireriz. Netflix ile çalışmak çok konforlu çünkü" diyerek yanıt verdi.

"TELEVİZYON DİZİLERİNDE REYTİNG SİSTEMİ VAR"

Ünlü oyuncu, dijital ortamdaki dizilerle ekrandakiler arasında farkları ise şu sözlerle anlattı: "Her şey tamamen yapım kalitesine bağlı. Bu doğrudan yansıyan bir etken. Televizyon dizilerinde bir reyting sistemi var. İki platformda da başka türlü bir rekabet var." dedi.

"YÖNETMENLE GÖRÜŞMEYE GİTTİM KENDİNİ İŞİN İÇİNDE BULDUM"

27 yaşındaki oyuncu, "Proje sana nasıl geldi?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Bu dizinin çekileceğini ilk olarak magazin haberlerinde öğrendim. Sürekli, "Çağatay Ulusoy'un Netflix'te yeni bir dizisi başlayacak" gibi söylentiler duyuyordum. Kadın karakter için bazı arkadaşlarım deneme çekimlerine gidiyordu. Karakterin seçildiğiyle ilgili sürekli haberler çıkıyordu. Bir gün beni de deneme çekimine çağırdılar. Sonra yönetmenle görüşmeye davet edildim. Gittim ve her şey birdenbire oldu. Bir anda, bu kadar kolay bir şekilde kendimi işin içinde buldum. İnanamadım! Çünkü çok uzak görünüyordu. Çok mutlu oldum."

"HAKAN VE ZEYNEP'İN DİDİŞMELİ İLİŞKİLERİ VAR"

Röportajda merak edilen çekimlerinden bahseden Ergüçlü, "Çekimler hızlı bir şekilde başladı. Bir anda dövüş dersleri almaya başladım. Ekiple ve yönetmenle çalışmaya; önceden mekanlara gidip prova yapmaya başladık. Çağatay'la ikili provalarımız oldu. Zeynep, dışarıdan bakıldığında, sert görünen ama içinde hassas, incinmeye müsait bir karakter. Küçükken annesini kaybetmiş ve Hakan'la en önemli ortak noktalarından biri bu. Bu durum onları hem yakınlaştırıyor hem de uzaklaştırıyor. Gelgitli ve didişmeli bir ilişkileri var" diye konuştu.

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