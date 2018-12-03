Kıbrıslı oyuncu Hazar Ergüçlü'nün yönetmen sevgilisinden Türkiye'ye sitem

Yönetmen Onur Ünlü, çektiği son filmin gişe rakamları kötü gelince sosyal medyadan Türkiye’ye ‘sitem‘ etti.
‘Put Şeylere’ adlı film bir haftadır vizyonda. Türkü Turan, Öykü Karayel, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan ve Elit İşcan’ın rol aldığı filminin izlenme rakamını Onur ünlü Instagram hesabından sıradışı bir mesajla paylaştı.
Ünlü şöyle yazdı: “Put Şeylere 1 haftada 3321 kişi tarafından seyredilmiş. Teessüfler Türkiye! Ahhahahhaha ay ölcem.”
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