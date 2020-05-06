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Kıbrıslı Prof Leontios Kostrikis "Virüsü yok etmemiz zaman meselesi"

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Kıbrıslı Prof Leontios Kostrikis "Virüsü yok etmemiz zaman meselesi"
Kıbrıslı Prof Leontios Kostrikis "Virüsü yok etmemiz zaman meselesi"

Kıbrıs'ta ülkenin önde gelen salgın uzmanlarından biri, virüsü yok etme aşamasında olduklarını söyledi.

Profesör Leontios Kostrikis, bir radyoya yaptığı açıklamada "Artık bir zaman meselesi" dedi.

HIV ve Aids konusunda yaptığı araştırmalarla tanınan viroloji uzmanı, kış aylarında büyük bir salgın değil, yönetilebilir artışlar görülebileceğini belirtti.

Salgına karşı kısıtlamalara erken başlayan Kıbrıs'ta, 15 kişi hayatını kaybetti ve nüfusa kıyasla ölüm sayısı tüm AB üyesi ülkelerden daha az. Şu ana kadar ülkede 878 vaka kayıtlara geçti.

Kuzey Kıbrıs'ta ise dört kişi hayatını kaybederken, 108 teyitli vaka tespit edildi ve son iki haftadır yeni vaka bildirilmedi.

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