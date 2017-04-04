Kıbrıslı ressam Hun Adamoğlu, Kraliyet Sergisinde yer alacak

Ressam Hun Adamoğlu, liderliğini Kraliçe II. Elizabeth’in yaptığı Kraliyet Portre Ressamları Derneği’nin bu yılki sergisinde yer alacak.

Adamoğlu’nun eserleri 1891 yılından beri düzenlenen etkinlikte önde gelen portre sanatçıları ile birlikte yer alacak.

Ressam Hun Adamoğlu bu yılki sergiye başvurduğu “TheNap/Şekerleme” ismini verdiği 60 x 80 cm boyutundaki yağlı boya eseri ile yaklaşık iki bin resmin arasından seçilen yaklaşık 200 tablo arasına girmeye hak kazandı.

Ressam Adamoğlu’nun sergiye katılmaya hak kazanması, galeri kayıtlarına göre sergi tarihinde yerini alacak ilk Kıbrıslı ressam olma unvanını da beraberinde getirdi. İngiltere’nin başkenti Londra’da MallGalleries’de gerçekleşecek olan sergi 4 -19 Mayıs tarihleri arasında sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

HUN ADAMOĞLU KİMDİR?

Hun Adamoğlu 1975 yılında Kıbrıs’ta Girne şehrinde doğdu. Ailesi ile birlikte 1980 tarihinde henüz daha 4 yaşında iken İngiltere’ye göç etti. İlk ve orta eğitimini tamamladıktan sonra Southampton Solent Üniversitesinde güzel sanatlar resim bölümünden mezun oldu. Üniversite eğitiminin ardından Adamoğlu, grafik ve resim sanatı ile uğraşmaya devam ediyor.