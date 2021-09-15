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Kıbrıslı Rum Avrupa Milletvekilleri Güney Kıbrıs’ta Acil Yangın Müdahale Gücü kurulmasını talep etti

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Kıbrıs Rum Yönetimi Avrupa Milletvekilleri Lefteris Hristoforu (DİSİ) ve Yorgos Yeorgiu (AKEL) Avrupa Parlamentosu (AP) genel kurulunda, Güney Kıbrıs’ta Acil Yangın Müdahale Gücü kurulmasını talep etti.
Kıbrıslı Rum Avrupa Milletvekilleri Güney Kıbrıs’ta Acil Yangın Müdahale Gücü kurulmasını talep etti

Kıbrıs Rum Yönetimi Avrupa Milletvekilleri Lefteris Hristoforu (DİSİ) ve Yorgos Yeorgiu (AKEL) Avrupa Parlamentosu (AP) genel kurulunda, Güney Kıbrıs’ta Acil Yangın Müdahale Gücü kurulmasını talep etti.

Fileleftheros’un haberine göre, Hristoforu ve Yeorgiu bu talebi, AP Genel Kurulu’nda doğal afetler ve Avrupa’da iklim değişikliği sebepli yangınlar konusunun görüşülmesi sırasında ortaya koydu. Milletvekilleri konuşmaları sırasında “derhal Kıbrıs’ta Avrupa Hava Yangın Söndürme Üssü kurulmasını talep ediyoruz”  dedi.

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