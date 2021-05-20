Kıbrıslı Rum Dışişleri Bakanı Britanyalı milletvekillerini Kıbrıs konusunda bilgilendirdi

Kıbrıslı Rum Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides, salı günü telekonferans aracılığıyla Partiler Arası Parlamento Komisyonunun (APPG) Britanyalı Milletvekillerini Kıbrıs’la ilgili son gelişmeler hakkında bilgilendirdi.



Rum Bakan, beşli Cenevre konferansına odaklanarak müzakerelerin resmen başlaması için ortak bir zemin bulunamamasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.



Christodoulides, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın görüşmeye Kıbrıs’ın bölünmüşlüğünün kalıcı olarak kalması amacıyla katıldığını söyledi ve BM Genel Sekreterinin böyle bir tartışmanın referans koşulu dışında ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına ters olduğunu net bir şekilde vurguladığını belirtti.



Rum Bakan, yeniden birleşmeden başka bir seçenek olmadığını, Kıbrıs halkının çoğunluğunun iki toplumlu, iki bölgeli federal bir çözüm istediğine dikkat çekti.



Uluslararası toplumun da Kıbrıs sorununun çözümünün, Güvenlik Konseyi kararlarına dayalı, adanın yeniden birleşmesine iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyona dayalı olması gerektiğine inandığını altını çizdi.



ABD, Rusya, Çin ve Fransa’nın da gayrı resmi Cenevre görüşmesinde bu yönde bir tutum sergilediklerini aynı zamanda Britanya Dışişleri Bakanı Dominik Raab’ın da Cenevre’de Güvenlik Konseyi kararlarını desteklediğini duyurdu.



Kıbrıs’la ilgili APPG Başkanı Roger Gail komisyon adına eski Morfou Belediye Başkanı Charalambos Pittas’ın ölümü nedeniyle taziyelerini sunarak ailesine sabır ve başsağlığı diledi.



Telekonferansa katılanalar arasında Sir Roger Gale, Lord Adonis, Baroness Massey of Darwen, Theresa Villiers, Jack Dromey, Sekreter; Catherine West, Fabian Hamilton, Martin Vickers, Feryal Clark da bulunuyordu. Tüm milletvekilleri Christodoulides’e soru sorma ve görüşlerini iletme fırsatına sahi oldular.