  • BIST 102.633
  • Altın 275,001
  • Dolar 5,6683
  • Euro 6,2928
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Kıbrıslı Rum göçmenin Türkiye aleyhine AB Mahkemesi’ne başvurusu ilerletiliyor

» »
Türkiye aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yaptığı başvuruyu kazanan ancak 9 yıldır öngörülen tazminatı alamayan Kıbrıslı bir Rum göçmenin, tazminatının AB’nin Türkiye’ye yönelik ödeneklerinden karşılanması talebi ilerletiliyor.
Kıbrıslı Rum göçmenin Türkiye aleyhine AB Mahkemesi’ne başvurusu ilerletiliyor

Alitha ve diğer gazeteler, Türkiye aleyhine 1995 yılında AİHM’ye başvuran ve tazminat hakkı elde eden Kıbrıslı Rum Ninos Ramon’un, söz konusu tazminatı 9 yıldır alamaması sebebiyle Lüksemburg’daki Avrupa Mahkemesi’ne tazminatını Türkiye’ye yönelik AB ödeneklerinden karşılanması yönünde yaptığı başvurunun ilerletildiğini yazdılar.

Gazete, söz konusu Kıbrıslı Rum’un avukatı Ahilleas Dimitriadis’in konuya ilişkin yaptığı açıklamada, müvekkili adına Rum “Mağusa Kaza Mahkemesi’ne” başvurarak 26 Haziran 2019 tarihinde, AB Komitesi’nin Türkiye’ye yönelik AB ödenekleri üzerindeki yetkisine “Geçici Kayyum Emri” alınması kararının sağlandığını belirtti.

Dimitriadis, Rum “Mağusa Kaza Mahkemesi’nin AB Komitesi aleyhine aldığı söz konusu kararda, AB Komitesi’nin dokunulmazlığının, Lüksemburg’daki Avrupa Mahkemesi tarafından kaldırılması şartı olduğunu” belirterek, Avrupa Mahkemesine bu yönde başvuru yaptıklarını ve mahkemenin yönlendirmesini beklediklerini vurguladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rum Yüksek Mahkemesi’nin kararıyla Kıbrıslı Türklere tazminat12 Eylül 2019 Perşembe 13:36
  • Anastasiadis: “AB Türkiye’ye sonuç getirici yaptırım uygulama niyetinde değil”12 Eylül 2019 Perşembe 12:58
  • Girne’de düzenlenecek tıp organizasyonuna 3 Yunan doktorun da katılacak olmasına büyük tepki12 Eylül 2019 Perşembe 12:55
  • Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Hristodulidis’le bir araya geldi12 Eylül 2019 Perşembe 12:52
  • Güney Kıbrıs’ta 51 bin kamu çalışanı var12 Eylül 2019 Perşembe 12:17
  • Müteahhide ait araca bombalı saldırı12 Eylül 2019 Perşembe 12:16
  • Anastasiadis Yunanistan’da11 Eylül 2019 Çarşamba 12:53
  • DEFA’nın sıvılaştırılmış doğal gaz için seçtiği öneriye itiraz olmadı11 Eylül 2019 Çarşamba 12:50
  • Avrupa Yatırım Bankası’ndan Rum yönetimine 170 milyon Euro kredi11 Eylül 2019 Çarşamba 12:42
  • Hristodulidis Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile görüşecek11 Eylül 2019 Çarşamba 12:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti