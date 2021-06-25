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Kıbrıslı Rum Lider Anastasiades Brüksel’de BM GS ile görüşecek

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Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiades Brüksel’de AB Zirvesi çalışmaları arasında cuma günü BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek. Görüşme saat 11.30’da (Kıbrıs saatliyle) yapılacak.
Kıbrıslı Rum Lider Anastasiades Brüksel’de BM GS ile görüşecek

Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiades Brüksel’de AB Zirvesi çalışmaları arasında cuma günü BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek. Görüşme saat 11.30’da (Kıbrıs saatliyle) yapılacak.
 

Anastasiades, perşembe günü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, perşembe günkü AB Zirvesinin çalışmaları sırasında söz aldığını ve Kıbrıs’ın yeninde birleşmesi amacıyla BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yakın bir işbirliğinde bulunma konusundaki kararlığını yinelediğini yazdı.  
 
Bu arada, Güney Kıbrıs Hükümet Sözcüsü Kyriakos Kousios, BM Genel Sekreteri’nin Zirve sırasında yaptığı konuşmada ve Kıbrıs sorununa değinerek “zorluklara rağmen BM Güvenlik Konseyi’nin görev talimatı temelinde Kıbrıs sorununa özlü bir diyaloğun başlamasına kadar çalışmalarına devam edeceğini vurgulandığını söyledi.

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