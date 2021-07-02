  • BIST 1.356
  • Altın 495,729
  • Dolar 8,7005
  • Euro 10,3082
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 40 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 39 °C
  • İskele 40 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 36 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

Kıbrıslı Rum liderden "Altın pasaport" özrü

» »
Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis kendi hükümeti ve önceki hükümetlerin yasadışı yollardan verdiği pasaportlarla ilgili özür diledi.
Kıbrıslı Rum liderden "Altın pasaport" özrü

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis kendi hükümeti ve önceki hükümetlerin AB vatandaşı olmayan kişilere yasadışı yollardan verdiği pasaportlardandolayı özür diledi. Devlet televizyonu RIK üzerinden canlı yayınlanan açıklamasında Anastasiadis"Olup bitenler 40 yıllık siyasi kariyerimin en acı verici dönemidir" diye konuştu.

Kıbrıs'ta kurulan meclis araştırma komisyonu 2007 – 2020 yılları arasında Kıbrıs'ta AB vatandaşı olmayan binlerce kişiye yasadışı yollardan vatandaşlık verildiğini tespit etti. Komisyonun birkaç hafta önce yaptığı açıklamaya göre olaya siyasetçiler, hukukçular, kilise ve devlet görevlileri dahil oldu.

Toplamda 6 bin 779 kişiye Kıbrıs, dolayısıyla Avrupa Birliği vatandaşlığı verilirken bu işlemlerin 3 bin 609'unun yasadışı olduğu açıklandı. Yargı, yasadışı yollardan pasaport alan kişilerin kimliklerini tespit etmeye çalışıyor.

"Altın pasaport" adı verilen bu pasaportlar AB içinde dolaşım özgürlüğü sağlıyor. Pasaport başvurusunda bulunan her bir kişiye ülkeye 2,5 milyon euroluk yatırımda bulunma şartı bulunuyor. Uygulama kendi içinde yasadışı olmamakla birlikte rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelmişti.

2013 yılından bu yana Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olan Anastasiadis de şubat ayında meclis araştırma komisyonuna ifade vermişti. Bir Suudi prensin Kıbrıs vatandaşlığı karşılığında Anastasiadis'in Seyşeller'e yaptığı iki seyahati finanse ettiği ileri sürülüyordu.

Kıbrıs'taki skandala kilise de karıştı. Kıbrıs Başpiskoposu 2. Hrisostomos Ocak ayında yaptığı açıklamada bir Malezya vatandaşının pasaport almasına yardımcı olduğunu ve bunun karşılığında Kilise'nin 300 bin euro aldığını söylemişti. Söz konusu kişinin daha sonra kırmızı bültenle arandığı ortaya çıkmıştı.

Malta'da da bir dönem yürürlükte olan bu tartışmalı uygulama Avrupa Birliği'nin tepkisini çekiyor. Her iki ülke hakkında da Ekim 2020'den bu yana hukuki süreç başlatılırken Kıbrıs'ta pasaport verme uygulaması Kasım 2020'de sona erdirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TDP Genel Başkanı Özyiğit: “Kesintilerin Nedeni Sn. Arıklı’dır”02 Temmuz 2021 Cuma 15:24
  • Kalkınma Bankası’nda pozitif vaka, banka kapatıldı!02 Temmuz 2021 Cuma 15:22
  • Öğretmen Nakil Çalışmaları Tamamlandı02 Temmuz 2021 Cuma 14:50
  • Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Kamacıoğlu, ATO Başkanı Baran'ı Ziyaret Etti02 Temmuz 2021 Cuma 14:40
  • 1 İthal Üründe Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü, 2 Yerli Üründe İse Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü Tespit Edildi02 Temmuz 2021 Cuma 14:30
  • BKP, AKEL’in 23. Olağan Kongresine Katıldı02 Temmuz 2021 Cuma 14:28
  • Zahire ürün bedelleri bugün ödenmeye başlıyor02 Temmuz 2021 Cuma 14:24
  • Başbakan Ersan Saner, KKTC Müsiad ve TC Müsiad İstanbul Heyetini Kabul Etti02 Temmuz 2021 Cuma 14:15
  • Hava Sıcaklığı 36-39 Derece Dolaylarında Olacak02 Temmuz 2021 Cuma 14:08
  • AKP binasına gidip görüştüler02 Temmuz 2021 Cuma 14:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti