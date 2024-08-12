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Kıbrıslı Rum mahkemede... Karavanı çekiciye bağlayıp çaldı!

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Gönyeli ve Lefkoşa’da meydana gelen karavan hırsızlığı meselesiyle ilgili tutuklanan Kıbrıslı Rum G.S Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.
Kıbrıslı Rum mahkemede... Karavanı çekiciye bağlayıp çaldı!

Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis memuru Ferhat Oruç mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 06.08.2024 tarihinde saat 05:40 raddelerinde Gönyeli - Yenikent Belediye bulvarında üzerinde boş arazi içerisinde park halinde bulunan Mağusa'da sakin N.A.’ya ait beyaz renk PP2606EA plakalı Beyerland marka karavanı yönetiminde bulundurduğu KQL 367 plakalı Nısan Note marka aracın arka çekici demirine bağlayıp çekmek suretiyle çaldığını söyledi. Polis, karavanın Akıncılar bölgesinde tespit edilip emare alındığını belirtti.

Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının 13.04.2024 tarihinde saat 06:00 raddelerinde Doktor Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan ve T.Ü.’nün işletmeciliğini yaptığı King Oto isimli araç galerisinin yanında park halinde bulunan 9 bin Sterlin değerindeki Elddıs Odessey marka beyaz renk yanları kırmızı şeritli karavanı HNY 834 plakalı Honda Civic marka aracın arka çekici demirine bağlayıp çekmek suretiyle çaldığını belirtti. Polis, zanlının 08.08.2024 tarihinde, Lefkoşa'da tespit edilip, derdest emri gereği tutuklandığını açıkladı. Polis, zanlının ayrıca ülkeye kaçak olarak giriş yaptığının da belirlendiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının 09.08.2024 tarihinde İşlemiş olduğu birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan dolayı askeri mahkemeye çıkarılarak,  suçları ile ilgili aleyhine 3 günlük ek tutukluluk emri temin edildiğini kaydetti. Polis, 3 günlük sürede birçok kamera kaydı incelenip, birçok ifade temin edildiğini belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini, bölgede benzer birçok sirkat meselesi olduğunu, zanlının bağlantısının olup olmadığının araştırılacağını kaydeden polis, ayrıca alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

 

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