  • BIST 8162.82
  • Altın 1707.835
  • Dolar 27.8046
  • Euro 29.2568
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAİsrail ordusu, Hamas’ın yeraltında inşa ettiği tünelleri hedef aldığını açıkladı

Kıbrıslı Rum mahkemede... KKTC’ye geçiş yaparken, her iki araç sigortasını da kullandı...

» »
Lefkoşa’da bulunan Metehan Sınır Kapısı’ndan Kuzey Kıbrıs’ta geçmek isterken sahte araç sigortası ibraz eden Kıbrıslı Rum taksici G.C mahkemeye çıkarıldı.
Kıbrıslı Rum mahkemede... KKTC’ye geçiş yaparken, her iki araç sigortasını da kullandı...

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Soner Şaban, 9 Eylül 2023 tarihinde zanlı G.C'nin saat 21.00 sıralarında, Metehan Sınır Kapısından MXX 615 plakalı Mercedes S marka salon araca ait Tower Insurance Ltd. adına düzenlenmiş sigorta poliçesini muhaceret memuruna verip, KKTC’ye giriş yaptığını söyledi. 

Polis, kamera kayıtlarının incelendiğini, zanlının Metehan’da görevliye poliçe ibraz ederken, görüldüğünü belirtti.

Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının MXX  615 ve MXM 615 plakalı iyi ayrı Mercedes S aracı olduğunu belirlediklerini açıkladı.

Polis, zanlının MXX 615 plakalı aracı için almış olduğu bir yıllık sigortayı 8 ay kullandıktan sonra, ilgili sigorta şirketine giderek, yalan beyanda bulunduğunu; aracının plakasını yanlış yazıldığını söylediğini ve sigorta çalışanlarını yanıltarak, MXM  615 plakalı araç için sigorta çıkarttığını, böylelikle elinde hem MXX hem de MXM plakalı araçlar için iki orijinal sigorta poliçesi geçtiğini söyledi.

Polis, zanlının KKTC’ye geçiş yaparken, her iki araç sigortasını da kullandığını belirtti.

Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 5 gün ek süre istedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bin 924 gün boyunca ülkede kaçak yaşadı...13 Ekim 2023 Cuma 16:07
  • Dikkat... Bu bölgede internet kesintisi olacak...13 Ekim 2023 Cuma 15:02
  • Patates üreticilerine önemli duyuru13 Ekim 2023 Cuma 15:01
  • KAMUSEN: Asgari ücret devlete giriş ücretiyle eşitlenmeli ve hayat pahalılığına endekslenmeli13 Ekim 2023 Cuma 15:00
  • Vergi ve kamu borcu olan mükelleflerin dikkatine...13 Ekim 2023 Cuma 14:38
  • Gardiyanoğlu Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Merkezi'ni İnceledi.13 Ekim 2023 Cuma 13:35
  • Metrekareye 27 kg... İşte en çok yağış alan bölgeler13 Ekim 2023 Cuma 13:08
  • Metrekareye 27 kg... İşte en çok yağış alan bölgeler13 Ekim 2023 Cuma 12:43
  • CTP: İskele’de eğitim ağır aksak13 Ekim 2023 Cuma 12:39
  • Son Dakika Haberi: Kime kıyak geçiliyor? Likit Sigaraya izin!13 Ekim 2023 Cuma 12:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti