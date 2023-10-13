Kıbrıslı Rum mahkemede... KKTC’ye geçiş yaparken, her iki araç sigortasını da kullandı...

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Soner Şaban, 9 Eylül 2023 tarihinde zanlı G.C'nin saat 21.00 sıralarında, Metehan Sınır Kapısından MXX 615 plakalı Mercedes S marka salon araca ait Tower Insurance Ltd. adına düzenlenmiş sigorta poliçesini muhaceret memuruna verip, KKTC’ye giriş yaptığını söyledi.

Polis, kamera kayıtlarının incelendiğini, zanlının Metehan’da görevliye poliçe ibraz ederken, görüldüğünü belirtti.

Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının MXX 615 ve MXM 615 plakalı iyi ayrı Mercedes S aracı olduğunu belirlediklerini açıkladı.

Polis, zanlının MXX 615 plakalı aracı için almış olduğu bir yıllık sigortayı 8 ay kullandıktan sonra, ilgili sigorta şirketine giderek, yalan beyanda bulunduğunu; aracının plakasını yanlış yazıldığını söylediğini ve sigorta çalışanlarını yanıltarak, MXM 615 plakalı araç için sigorta çıkarttığını, böylelikle elinde hem MXX hem de MXM plakalı araçlar için iki orijinal sigorta poliçesi geçtiğini söyledi.

Polis, zanlının KKTC’ye geçiş yaparken, her iki araç sigortasını da kullandığını belirtti.

Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 5 gün ek süre istedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.