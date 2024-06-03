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Kıbrıslı Rum mahkemede... "Kuzeye getirmem karşılığında 100 Dolar verdiler..."

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Lefkoşa’da meydana gelen sahte resmi belgeyi tedavüle sürme suçunda tutuklanan Kıbrıslı Rum D.E ile Rus uyruklu S.S.A ,yeniden mahkemeye çıkarıldı
Kıbrıslı Rum mahkemede... "Kuzeye getirmem karşılığında 100 Dolar verdiler..."

Mahkemeye çıkarılan zanlılar hakkındaki olguları Polis memuru Doğcan Kırgeç aktardı.

Polis, 30 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.53 sıralarında Lefkoşa’da bulunan Metehan Kara Giriş Kapısında LBJ 418 plakalı araçla geçiş yapmaya çalışan D.E  hem kendisinin hem de yanında yolcu olarak bulunan S.S.A'nın pasaportunu görevli memura verdiğini söyledi.

Polis, D.E'nin  S.S.A  için verdiği Azerbeycan pasaportunun sahte olduğunun anlaşıldığını belirtti.

Polis, kapıda pasaportlarla ilgili inceleme sürerken aracın arka koltuğunda oturan S.S.A'nın inip, koşarak askeri yasak bölgeye ihlal edip, KKTC’ye giriş yaptığını ve olay yerinden kaçtığını söyledi.

Polis, tutuklanan D.E'nin ifadesinde aracına benzin almak için Ortaköy’de K-PET isimli benzin istasyona gittiğini, o esnada kırmız renk bir aracın yanına yanaştığını ve araçta bulunan tanımadığı iki erkek şahsın güneye geçemediklerini, kardeşleri olan S.S.A'nın kuzeye getirmesini talep edip, karşılığında 100 dolar teklif ettiklerini söylediğini aktardı.

Polis, zanlının 100 doları aldığını ve Metehan Kara Girişi Kapısında ara bölgeden S.S.A'nın alıp, ülkeye geldiğini söylediğini açıkladı. Polis memuru, 100 dolar nakit para zanlının tasarrufunda tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Pois, D.E'nin yanına petrol istasyonunda yanaşan kırmızı renkli ZUA 002 aracın İskele’de tespit edildiğini anlattı. Polis, kamera görüntülerinin incelendiğini, S.S.A ile S.R'nin araçta birlikte olduklarının belirlendiğini ve tutuklandıklarını açıkladı. Polis, S.R ile ilgili yapılan muhaceret kontrolünde ülkeye giriş-çıkış kaydının tespit edilmediğine vurgu yaptı. Polis, zanlının ihraç edilmek üzere karakola teslim edildiğini belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, aranan iki kişi olduğunu, incelenecek Mobese kamerası görüntüleri olduğunu ancak zanlıların araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu kalmalarına emir verdi.

 

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