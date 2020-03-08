Kıbrıslı Rum polis gücü adadan ayrılıp Yunanistan'a gidiyor

Kıbrıslı Rum lider Twitter hesabından yaptığı açıkalmda "Tam bir Kıbrıs Polis Gücü (MMAD) Gösteri Karşıtı Ekip bugün Evros'taki Yunanistan ve Avrupa sınırlarında koruma görevi üstlenmek için ayrılıyor." dedi.
Αναχωρεί σήμερα πλήρης αντιδιαδηλωτική ομάδα της Αστυνομικής Δύναμης Κύπρου (Μ.Μ.Α.Δ) για να αναλάβει καθήκοντα φύλαξης των συνόρων της Ελλάδας και της Ευρώπης, στον Έβρο.— Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) March 8, 2020
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