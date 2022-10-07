Kıbrıslı Rum Soutzis serbest bırakıldı

1. derecede askeri yasak bölgeyi fotoğraflama suçlaması nedeniyle Kuzey Kıbrıs’ta tutuklu bulunan Kıbrıslı Rum Andreas Soutzis bugün serbest bırakıldı.
Soutzis, sevenleri tarafından karşılanarak Güney Kıbrıs’a geçti.
NE OLMUŞTU?
Türk-Rum barış etkinliklerine katılan Andreas Soutzis adlı Kıbrıslı Rum, Gazimağusa’da casusluk suçlamasıyla yargılanmaya başlamıştı. Kıbrıs Rum yönetiminde elektrikli alet tamirciliği yapan Andreas Soutzis, Türk-Rum iki toplumlu barış etkinliklerinde tanınan bir isim. Soutzis 26 Ağustos’ta Karpaz yarımadasında Mehmetçik köyünde bir otelde konakladıktan sonra Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne geçmiş ve odasında temizlik görevlisinin odasında bir telsiz bularak, polise bildirmesiyle aranmaya başlamıştı. Kıbrıslı Rum, 3 Eylül günü KKTC’ye yeniden giriş yaparken, gözaltına alınmıştı.
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