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"Kıbrıslı Rum üreticiler KKTC patatesinden şikayetçi"

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"Kıbrıslı Rum üreticiler KKTC patatesinden şikayetçi"
Rum tarafındaki patates üreticilerinin, Güney Kıbrıs’ta KKTC patateslerinin tercih edildiği gerekçesiyle bu durumun haksız rekabete yol açtığından şikâyetçi olduğu kaydedildi.

Simerini gazetesi haberinde, Rum tarafındaki patates üreticilerinin, Yeşil Hat Tüzüğü aracılığıyla KKTC’den patates ticareti yapılması konusundaki tepkilerinin büyümekte olduğunu yazdı.

Bir yandan üreticiler için hasat açısından iyi olmayan bu yılın, diğer yandan da KKTC hükümetinin, Kuzey Kıbrıs’ta yaşamını sürdüren Rum ve Maronitlere yönelik gönderilen yardımlardan vergi alma kararının, tepkilerin artmasına katkıda bulunan unsurlar olduğunu iddia eden gazete, patates üreticilerinin gazeteye, arabulucuların Kıbrıs Türk patateslerinin düşük fiyatlarından istifade edip, Güney Kıbrıs’taki patateslerle haksız rekabet ortamı yarattıkları şikâyetinde bulunduklarını yazdı.

Gazeteye göre Yeşil Hat Tüzüğü aracılığıyla patates ticareti yapılması konusuna değinen “Tüm Kıbrıs Patates Üreticileri Birliği” Başkanı Andreas Karios, açıklamasında “tüzüğün tüccarları kapsadığını” söyledi.

Ancak bütün bunlara rağmen, mal ve patates naklinin yalnızca Rum Yönetimi tarafından kontrol edilen noktalardan değil, kontrol edilmeyen noktalardan da yapıldığı iddiasında bulunan Karios, tüccarların kontrolsüz bir şekilde Rum üreticilerin kartlarını kullandıklarını ve KKTC patateslerini Rum patatesleri olarak isimlendirdiklerini de ileri sürdü.

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