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Kıbrıslı Rumlar Avrupa Parlamentosu’nun Daha Önemli Rol Oynamasını İstiyor

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Kıbrıslı Rumlar Avrupa Parlamentosu’nun Daha Önemli Rol Oynamasını İstiyor
Kıbrıslı Rumlar Avrupa Parlamentosu’nun Daha Önemli Rol Oynamasını İstiyor

Avrupa Birliği’nin  kamuoyu araştırmalarından sorumlu kurumu Eurobarometre araştırmasına göre Kıbrıslı Rumların yüzde 89’u, Avrupa Parlamentosu’nun gelecekte önemli bir rol oynamasını istiyor.


Politis gazetesi bahse konu araştırmada, Avrupa Parlamentosu’nun daha önemli bir rol oynamasını talep eden ülkeler sıralamasında en fazla oranının, yüzde 89 ile  Güney Kıbrıs’a ait olduğuna  dikkati çekti.


Habere göre araştırmada ilgili soruya yönelik AB ortalaması ise yüzde 58 şeklinde yer aldı. 
Araştırmada Kıbrıslı Rumların yüzde 71’i, üye ülke sıfatının ülkeye fayda getirdiğine inanıyor.

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