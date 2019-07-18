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Kıbrıslı Rumlar bazı ilaçları KKTC’den alıyor

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Güney Kıbrıs’ta yürürlüğe giren genel sağlık sigortası ve bine yakın ilacın sigorta kapsamına dahil edilmesine karşın Kıbrıslı Rumlar ilaçlarını KKTC’den almayı tercih ediyorlar.
Kıbrıslı Rumlar bazı ilaçları KKTC’den alıyor

Politis gazetesi konuya ilişkin haberinde, Güney Kıbrıs’ta genel sağlık sigortasının yürürlüğe girmesi ve bine yakın ilacın sigorta kapsamına alınmasına karşın KKTC’de fiyatların daha düşük olduğu, bu yüzden hastaların KKTC’den ilaç almayı tercih ettiklerini yazdı.

Habere göre bazı Kıbrıslı Rumlar gazeteye yaptıkları açıklamada, özellikle tansiyon ve ağrı kesici ilaçların KKTC’de daha ucuza satıldığını dile getirdiler.

Gazete, “Micardis (80mg)” isimli ilacın sigorta kapsamındaki fiyatının 4,76 Euro olduğunu, buna karşın aynı ilacın KKTC’de 3 Euro’ya satıldığını belirtirken, yine Güney’de 5 Euro civarlarında satılan ağrı kesicilerin ise KKTC’de bir Euro’dan satıldığını yazdı.

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