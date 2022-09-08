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Kıbrıslı Rumlar ekonomik durumun kötü olduğu düşüncesinde

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AB Komisyonu tarafından yayınlanan “Eurobarometre” anketine göre Kıbrıslı Rumların çoğunluğu ekonomik durumun kötü olduğu görüşünü taşıyor.
Kıbrıslı Rumlar ekonomik durumun kötü olduğu düşüncesinde

AB Komisyonu tarafından yayınlanan “Eurobarometre” anketine göre Kıbrıslı Rumların çoğunluğu ekonomik durumun kötü olduğu görüşünü taşıyor. Alithia ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’tan 503 kişinin katılımıyla yapılan “Eurobarometre” anketi sonuçlarının, Kıbrıslı Rumların çoğunluğunun ekonominin iyi durumda olmadığı görüşünde olduğunu gösterdiğini yazdı.

Habere göre, katılımcıların yüzde 63’ü “Kıbrıs ekonomisinin kötü”, yüzde 31’i ise “iyi” olduğu görüşünü ortaya koyarken, yüzde 2’lik kesim ise “bilmiyorum/yanıtlamıyorum” seçeneğini seçti. Gelecek bir yıl içerisinde çalışma koşullarının nasıl olacağı sorusuna ise yüzde 22’lik bir kesim "daha iyi”, yüzde 20’lik bir kesim “daha kötü” yanıtını verirken, yüzde 40’lık bir kesim ise "aynı kalacağı" görüşünü ortaya koydu.

Güney Kıbrıs’ta şu anda en büyük sorununun ne olduğu şeklindeki soruya ise katılımcıların yüzde 47’si “artan fiyatlar” yanıtını verirken yüzde 40’lık bir kesim “kaçak göç”, yüzde 39’lık bir kesim ise “ekonomik durum” yanıtını verdi.

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