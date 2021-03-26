Kıbrıslı Rumlar için en büyük sorun “Yolsuzluk”

Kıbrıslı Rumlar Güney Kıbrıs’ta şu anda karşı karşıya kalınan en büyük sorunun “yolsuzluk” olduğunu düşünüyor.

Kıbrıs Rum Kesimi’nin devlet yayın kurumu (CyBC) tarafından yayınlanan anketin sonuçlarına göre, yolsuzluk sorununu, en büyük ikinci sorun olarak koronavirüs salgını takip ediyor. Perşembe akşamı kamuoyu ile paylaşılan anket sonuçları ayrıca, hükümette bulunan Demokratik Seferberlik Partisi’nin (DİSİ) Mayıs’ta yapılacak parlamento seçimlerinde önde olduğunu gösterirken, Kıbrıs Rum yönetimi başkanı Nikos Anastasiades’ten halkın büyük oranda “hoşnutsuz” olduğunu ortaya koydu. YÜZDE 68’İ GÜNEY KIBRIS’TA DURUMLARIN YANLIŞ YÖNE GİTTİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR Ankete katılan 1.400 kişinin yüzde 28’i Kıbrıs Rum kesimindeki en önemli sorunun “yolsuzluk” olduğunu düşünüyor. Koronavirüs (Kovid-19) salgını ise yüzde 26 ile ikinci sorun olarak yer alıyor. Salgın sorununu, yüzde 18 ile ekonomi ve yüzde 17 ile Kıbrıs sorunu takip ediyor. Ankete katılanların yüzde 8’i ise, tüm bu sorunların eşit derecede önemli olduğunu düşünüyor. Ankete katılanların yüzde 52’si Kıbrıs’ta yolsuzluk sorunun devam edeceğini görüşünde iken, katılımcıların yüzde 39’u yolsuzluğun ortadan kaldırılabileceği inancını taşıyor. Katılımcıların yüzde 68’i Güney Kıbrıs’ta durumların yanlış yöne gittiğini düşünürken, yüzde 13’ü bu görüşe katılmıyor. Yüzde 9’u ise ülkenin gidişatını ne doğru ne de yanlış buluyor.

Ankete katılanların yüzde 19’u rahat bir hayat sürdürmek için yeterli gelire sahip olduğunu ifade ederken, yüzde 43’ü ise geçimini sağlayamadığını, yüzde 38’i ise geçimini sağlamakta “zorluk” ya da “çok zorluk” çektiğini dile getirdi.

DİSİ BİRİNCİ

Mayıs ayındaki parlamento seçimleri öncesinde tercih edilen partiler arasında DİSİ yüzde 19 ile birinci sırada yer alıyor. Diğer partilerin oy oranı ise şöyle: “AKEL yüzde 17; DİKO yüzde 10.5; Yeşiller yüzde 6; bağımsızlar yüzde 5; aşırı sağcı Elam yüzde 4.5; EDEK yüzde 4; eski DİKO başkanı Marios Garoyian’ın Demokratik Grubu yüzde 3 ve Dayanışma Hareketi yüzde 1.5”.

Katılımcıların yaklaşık yüzde 2.5’i başka bir alternatif için oylarını kullanacaklarını, yüzde 2’si boş oy kullanacağını söylerken, yüzde 7.5’i kararsız ve yüzde 15.5’i ise çekimser olduğunu belirtti.

ANASTASİADES’İN GÖREVİNİ YERİNE GETİRME ŞEKLİ HOŞNUTSUZLUK YARATIYOR

Yeşiller lideri Charalambos Theopemptou, katılımcıların yüzde 57’sinin onayını alarak, anketten en popüler siyasetçi olarak çıktı.

Diğer siyasetçilerin oy oranı şöyle: Dayanışma Hareketi başkanı Eleni Theocharous yüzde 47;

DİSİ başkanı Averof Neophytou yüzde 32;

Diko başkanı Nicolas Papadopoulos ve Garoyian yüzde 29;

Edek’in Marinos Sizopoulos yüzde 27;

Akel lideri Andros Kyprianou yüzde 26;

Elam başkanı Christos Christou yüzde 19.”

Anket sonuçları ayrıca katılımcıların yüzde 66’sının Anastasiades’in görevini yerine getirme şeklinden hoşnutsuzluk duyduğunu da dile getirdi.