Kıbrıslı Rumlar, Melekler Takımı’nın mezarına çiçek bıraktı

Türkiye'deki depremler sırasında Adıyaman'daki İsial Otel'de yaşamlarını yitiren Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrenci ve öğretmenlerini bir grup Rum andı.
Yeniboğaziçi (Ay. Sergi) kökenli bir grup Kıbrıslı Rum vatandaşın, köyü ziyaret ederek, Türkiye’de meydana gelen depremde hayatını kaybeden öğrenci ve öğretmenlerin mezarlarına çiçek bıraktığı ifade edildi.
Grubun içinde Yeniboğaziçi kökenli olan, AKEL Merkez Komitesi ve Polit Bürosu üyesi Nikos İoannu da yer aldı.
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