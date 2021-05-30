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Kıbrıslı Rumlar sandık başında

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Güney Kıbrıs, Rum meclisindeki 56 sandalyenin yeni sahiplerini belirlemek üzere bugün sandık başına gidiyor
Kıbrıslı Rumlar sandık başında

Güney Kıbrıs, Rum meclisindeki 56 sandalyenin yeni sahiplerini belirlemek üzere bugün sandık başına gidiyor.

Toplam bin 176 sandık sabah 07.00’de oy verme işlemi için açıldı. 557 bin 589 seçmen, saat 18.00’e kadar 658 aday arasından yeni temsilcilerini belirlemek üzere oyunu kullanabilecek.

Bugünkü oylamanın resmî olmayan ilk sonuçlarının saat 19.00 itibarıyla, kesin sonuçların ise 23.00 sularında alınması bekleniyor.

Milletvekilliği seçiminde 56 sandalye için 658 aday, bağımsız veya 15 siyasi parti veya oluşum çatısı altında yarışıyor.

Seçime yönelik anketlerde DİSİ ve AKEL öne çıkıyor, bütün anketlerde DİSİ, AKEL’in 1-2 puan önünde görünüyor.

Seçmenler oylarını partiye ve parti içerisinden kişilere mavi veya siyah tükenmez kalemle tercih yöntemiyle kullanacak. Meclisteki 56 sandalyenin yeni sahiplerinden 20’si Lefkoşa bölgesi, 12’si Limasol, 11’i Mağusa bölgesi, 6’sı Larnaka, 4’ü Baf ve 3’ü “Girne bölgesinden” çıkacak. Seçmenlerin 196 bin 194’ü Lefkoşa, 115 bin 2’si Limasol, 114 bin 194’ü Mağusa, 58 bin 333’ü Larnaka, 45 bin 50’si Baf ve 28 bin 816’sı “Girne” bölgesinde bulunuyor.

Genel Seçimde 10’u yurt dışında olmak üzere toplam 1160 seçim merkezi oluşturuldu. Yeni tip koronavirüs salgını şartlarında yapılacak seçimde seyyar seçim merkezi uygulaması da devreye sokuldu. Seçimden önceki 14 gün içinde PCR testi pozitif çıkan ancak oy kullanmak isteyen kişiler için Rum polisine ait devriye araçları seyyar seçim merkezi olarak kullanılacak. Sayısı 250’e ulaşacağı düşünülen seyyar seçim merkezlerinde (polis otosu) bir seçim merkezi başkanı, bir başkan yardımcısı, bir şoför, güvenlik için bir polis memuru bulunacak.

Yeni tip koronavirüs önlemler çerçevesinde seçim merkezlerine çok sıkı uygulanması istenen mesafe ve temizlik kuralları da getirildi.

Güney Kıbrıs’ta seçimde oy kullanılacak kabinlerdeki perde-paravanlar kaldırıldı, her seçmenin oyunu ayrı bir kalemle kullanması, her oy verme işleminin ardından oy pusulasının konulduğu zemin üzerine A-3 ebadında yeni bir kağıt yapıştırılması, her yerde el ve yüzey dezenfektanı bulundurulması gibi önlemler uygulanacak.

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