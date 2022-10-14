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Kıbrıslı Rumlar tüp bebek için KKTC'de

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Rum Meclisi Sağlık Komitesi’nin dünkü toplantısında, doğurganlık konularının yanı sıra tüp bebek konusu ve tüp bebek için KKTC'ye geçilmesi konularının ele alındığı belirtildi.
Kıbrıslı Rumlar tüp bebek için KKTC'de

Rum Meclisi Sağlık Komitesi’nin dünkü toplantısında, doğurganlık konularının yanı sıra tüp bebek konusu ve tüp bebek için KKTC'ye geçilmesi konularının ele alındığı belirtildi.

Politis gazetesi “Kıbrıslı Rum Kadınla Tüp Bebek İçin İşgal Altındaki Topraklarda” başlıklı haberinde Rum Meclisi Sağlık Komitesi tarafından ele alınan konulara yer verdi.

Habere göre, Κlinik Laboratuvar Şefi Karolina Stilyanu, tüp bebek konusuna değinerek, şu anda bir tüp bebek döngüsü için 2 bin 500 Euro hibe verilirken devletin dört denemeye kadar sübvansiyon verdiğini de ifade etti.

Dr.Mihalis Anastasiadi ise yaptığı açıklamada, KKTC’deki tüp merkezlerine yönelik eleştirilerde bulundu. Anastasiadi, KKTC’deki tüp merkezlerinde “cinsiyet seçimine yalnızca izin vermekle kalmayıp, aynı zamanda bazı durumlarda bunun ileriye götürüldüğünü" ve "uygulamaların yanlış olduğunu" savundu.

Gazete, KKTC’ye tüp bebek için gidilmesi nedeninin, maliyetin, Güney Kıbrıs’taki benzer bir uygulamanın maliyetinin yarısına denk gelmesi olduğunu belirtti.

Gazete, dünkü toplantı sırasında yumurta satışı ve Ukrayna’dan olan taşıyıcı annelere ilişkin şikayetler ele alınırken bu konuların yetkili birimler tarafından araştırılmasının da istendiğini yazdı.

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