 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 84.023
  • Altın 147,967
  • Dolar 3,8841
  • Euro 4,1468
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 7 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul -1 °C
  • Ankara -7 °C
SON DAKİKAİşte olay olan Suriye anayasa taslağı! Kürtler için...

Kıbrıslı Rumlar Türkmenköy’de ayin yapacak

»
Kıbrıslı Rumlar Türkmenköy’de ayin yapacak
Rumların 5 Şubat’ta, “Kondea”daki (Türkmenköy) “Ay.Haralambus Kilisesi”nde ayin yapacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, ayinin saat 13.00’te başlayacağını ve sözde “Mesarya Piskoposu” Grigorios tarafından yönetileceğini yazdı.

Haberde, bu Pazar Balıkesir köyünde düzenlenecek ayine de 400’den fazla Rum’un kayıt yaptırdığı belirtildi.

Rum basınında dün çıkan haberlerde, Balıkesir köyündeki ayinin 2 Şubat’ta yapılacağı belirtilmişti. Bugünkü Fileleftheros gazetesi, ayinin 29 Ocak’ta yapılacağı bilgisini verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Çipras: “bugün çözüm için zemin yok”26 Ocak 2017 Perşembe 12:11
  • Rum tarafı Türk tarafının niyetini ölçmeye çalışacak26 Ocak 2017 Perşembe 12:10
  • Akıncı’nın açıklamaları rum basınında26 Ocak 2017 Perşembe 12:09
  • Mavroyannis: “endişe edecek bir şey yok”26 Ocak 2017 Perşembe 12:09
  • "Size bir defa da Türkçe söyleyeyim: Çözüm yok!”25 Ocak 2017 Çarşamba 13:07
  • “İyi hazırlık yapılmazsa konferans yarardan çok zarar getirecek”25 Ocak 2017 Çarşamba 12:57
  • Partiler yine Anastasiadis’e tepki gösterdi25 Ocak 2017 Çarşamba 12:57
  • Güney Kıbrıs Enformasyon Dairesi Müdürlüğü’ne Sofia Mihailidu atandı25 Ocak 2017 Çarşamba 12:56
  • Total şirketinin yapacağı sondajda gecikme25 Ocak 2017 Çarşamba 12:55
  • Güney Kıbrıs’ta yaklaşık 50 bin AB vatandaşı işçi var25 Ocak 2017 Çarşamba 12:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti