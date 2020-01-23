Kıbrıslı Rumlara kuzey Kıbrıs'ta "geçici oturma izni" zorunluluğu

Kıbrıs’ın kuzeyinde Karpasia (Karpaşa) köyüne geri dönen Kıbrıslı Rumların, Kıbrıslı Türk makamları tarafından idari sıkıntılarla karşı karşıya bırakıldıkları öne sürüldü.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre sıkıntının yakın zamanda kuzeye dönmeye karar veren insanlarla ilgili olduğu kaydedildi.

Habere göre kuzeyde ikamet eden Kıbrıslı Rumlara “geçici oturma izni” verildiği ve bu iznin sadece bir ay için geçerli olduğu belirtildi. Ayrıca Kıbrıslıtürk makamlarının ikamet kartlarının onaylanmasını geciktirdiği belirtildi.

Fileleftheros haberinde Kıbrıslıtürk makamları tarafından verilen ikamet izninin geçerliliğini bir ayla sınırlayan tedbirin, Türk vatandaşları da dâhil olmak üzere kuzeydeki diğer tüm vatandaşlar için de geçerli olduğunu aktardı.

Gazete ayrıca Omorfo bölgesindeki köylerin Kıbrıs’ın güneyine yakınlığı ve aynı zamanda Türk ordusunun Maronit evlerini boşaltması nedeniyle geri dönen Maronitlerin daha fazla olduğunu yazdı. Gazeteye göre yaklaşık 140-150 Maronit Kormacit’e, 20-25 Kıbrıslırum ise Karpasia köyüne geri döndü.

Çeviri: GazeddaKıbrıs