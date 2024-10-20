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Kıbrıslı Rumlarda Müzakerelerden umut yok!

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Politis Gazetesi Anketi: Kıbrıs Sorununda Çıkmaz Umutsuzluğa Yol Açıyor
Kıbrıslı Rumlarda Müzakerelerden umut yok!

Politis gazetesinde yayınlanan bir ankete göre, Kıbrıs sorununda yıllardır süregelen çıkmaz ve çözüme ulaşamayan müzakereler halkın büyük bir kısmına sürecin kilidinin açılacağına dair umut vermiyor. Ankete katılan vatandaşların büyük çoğunluğu, New York’ta gerçekleştirilen toplantının anlamlı çözüm görüşmelerinin önünü açmayacağını düşünüyor.

Anket sonuçlarına göre, katılımcıların %83’ü New York görüşmelerinden olumlu bir sonuç çıkmayacağına inanırken, yalnızca %12’lik bir kesim sürece dair olumlu bir beklentiye sahip. Özellikle yaşlı nüfus arasında hayal kırıklığı çok daha yüksek. 65 yaş ve üzeri katılımcılar, sürecin çözüme yönelik ilerleme kaydetmediği konusunda en fazla hayal kırıklığına uğrayan grup olarak öne çıkıyor.

Bu sonuçlar, Kıbrıs müzakerelerinde uzun süredir devam eden tıkanıklığın toplum üzerinde derin bir etkisi olduğunu ve halkın çözüme dair umudunu büyük ölçüde yitirdiğini gösteriyor.

Politis Anketi: Kıbrıs Sorununun Geleceği Hakkındaki Halk Görüşleri

Politis gazetesinde yayınlanan ankete göre, Kıbrıs sorununda nasıl bir çözüm bulunacağına dair halkın çeşitli senaryolara yönelik beklentileri değerlendirildi. Katılımcılara sunulan seçenekler üzerinden Kıbrıs sorununun nasıl bir sonuca ulaşacağına dair fikirler soruldu ve sonuçlar oldukça dikkat çekici.

Ankete göre:

  • En büyük oran (%43), mevcut statükonun korunacağına inanıyor. Bu kesim, Kıbrıs'taki mevcut durumun uzun vadede değişmeyeceğini düşünüyor.
  • %28'lik bir kesim ise iki devletli bir çözüme gidileceğine inanıyor. Bu çözüm modeli, Kıbrıs'ın kuzeyi ve güneyi arasında iki ayrı devletin oluşmasını öngörüyor.
  • %13'lük bir grup, sonucun iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon olacağını düşünüyor. Bu model, federal bir yapı içinde Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum toplumlarının eşit siyasi haklarla yönetileceği bir çözümü içeriyor.
  • %6'lık bir kesim konfederasyon modelini tercih ederken,
  • %2'lik bir grup ise ikili birlik modelini destekliyor.

Anket, çözüm modellerine yönelik yaş grupları arasındaki tercihler konusunda da ilginç bulgular ortaya koyuyor. İki devletli çözüm en çok 25-44 yaş arası katılımcılar tarafından tercih edilirken, statükonun devamı en çok 55 yaş ve üzeri kişiler arasında destek görüyor. GKRY'yi (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni) en çok destekleyen grup ise 18-24 yaş arası gençler olarak öne çıkıyor.

Bu sonuçlar, Kıbrıs toplumunda farklı yaş gruplarının ve kesimlerin çözüm konusundaki beklentilerinin önemli ölçüde değişiklik gösterdiğini ortaya koyuyor. Statükonun korunacağına dair yaygın bir inanç olmasına rağmen, iki devletli çözüm seçeneği de güçlü bir destek buluyor.

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