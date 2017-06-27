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Kıbrıslı Rumlar’dan Kıbrıslı Türkler'e mezarlık konusunda yanıt

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Kıbrıslı Rumlar’dan Kıbrıslı Türkler'e mezarlık konusunda yanıt
Bellapais (Beylerbeyi) kökenli Kıbrıslı Rumların, burada bulunan Rum mezarlığın restorasyonu konusunda inisiyatif üstlenen Kıbrıslı Türklerle, konuyu görüşmeyi kabul ettiği belirtildi.

Politis gazetesi, “Bellapaisli Kıbrıslı Rumların Kıbrıslı Türklere Yanıtı-Mezarlık İçin Görüşelim” başlıklı haberinde, yaklaşık üç ay önce, yine aynı gazetede yayınlanan, iş insanı Erbil Arkın ve Girne Belediye Başkanı Nidai Gündoğdu’nun, Bellapais’te bulunan Rum mezarlığın restorasyonu için Kıbrıslı Rumlara yönelik çağrısını anımsatarak, Kıbrıslı Rumların konuyu görüşmeyi kabul ettiğini belirtti.

Gazete sözde “Bellapais Muhtarı” Kostas Yannakis ile iletişime geçtiklerini iş insanı Erbil Arkın ve Girne Belediye Başkanı Nidai Gündoğdu’nun konuya ilişkin açıklamalarını ve çağrılarını  aktardıklarını belirtti.

Gazete ayrıca ilgili haberin yayınlanmasının ardından Bellapais kökenli 70-80 kadar Kıbrıslı Rum’u mezarlığa giderek mezarların kaydını yaptığını ve mezarların yüzde 70’inin tespit edildiğini, bunun da, Bellapais kökenli Kıbrıslı Rumların bu işbirliğini istediği mesajını verdiğini yazdı.

Habere göre sözde “Bellapais Muhtarı” Kostas Yannakis, konu hakkında yaptığı açıklamada, sözde “Girne Metropoliti’”nin de hazır bulunduğu “İhtiyar Meclisi” toplantısına bu konunun ele alındığını ancak sonuç çıkmadığını ifade etti.

Yannakis, iki tarafın temasa geçmesi konusunda zorluğun bulunduğunu belirtirken “bunu kim ele alacak, kim üstlenecek, kim önerecek, bilmiyorum” şeklinde de konuştu.

Gazete, Kıbrıslı Türklere, konuyu ilişkin ilk görüşme için Güney Kıbrıs’a geçmesi ve bunun akabinde ise ikinci görüşmenin ise Bellapais’te yapılabileceği çağrısında da bulunulduğunu yazdı.

Gazete, sözde “Girne Metropoliti” Hrisostomos ile konuyu görüşmek için iletişime geçtiklerini, ancak “metropolitin” konunun nasıl ele alınacağı konusunda özlü yanıt vermekten kaçındığını ayrıca soruların yazılı olarak gönderilmesi için de (gazeteye) telkinde bulunduğunu belirtti.

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