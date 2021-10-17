Kıbrıslı Rumların 1821 Ayaklanması’na Katkısı

Kıbrıslı Rumların, Yunanlıların 1821’de Osmanlı İmparatorluğu’na karşı gerçekleştirdikleri ayaklanmaya koydukları katkının sanılandan daha büyük olduğu ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi, Baf’ta bulunan “Neopolis Üniversitesi” tarafından gerçekleştirilen bir araştırmanın sonucunda, Kıbrıslı Rumların 1821 Ayaklanması’na katılımının sanılandan fazla olduğunun tespit edildiğini yazdı.

Habere göre söz konusu araştırma, ayaklanmaya katılan Kıbrıslı Rumların sayısı bine yakın olduğunu ortaya koyarken, o dönemde Kıbrıs’ın nüfusunun 80 bin olduğu göz önüne alınırsa, bu rakamın çok büyük addedilebileceğine dikkat çekildi.