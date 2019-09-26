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Kıbrıslı Rumların %70'i AB üyeliğinden memnun

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Kıbrıslı Rumların yüzde 70’inin, Kıbrıs'ın güneyinin AB üyeliğinin sağladığı faydalardan memnun olduğu belirtildi.Kaynak: Kıbrıslı Rumların %70'i AB üyeliğinden memnun
Kıbrıslı Rumların %70'i AB üyeliğinden memnun

Kıbrıslı Rumların yüzde 70’inin, Kıbrıs'ın  güneyinin AB üyeliğinin sağladığı faydalardan memnun olduğu belirtildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Eurobarometre’nin Haziran ayında gerçekleştirdiği araştırmada, Kıbrıslı Rumların yüzde 70’inin, Kıbrıs'ın güneyinin AB üyeliğini sağladığı faydalardan memnun olduklarını dile getirdiklerini yazdı.

Gazete, Eurobarometre’nin tüm AB ülkelerine ilişkin sonuçlarına ayrıntısıyla yer verdiği haberinde, AB üyesi ülke vatandaşlarının genelinde, AB üyeliğinden duyulan memnuniyet oranında da artış gözlemlendiğini vurguladı.

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