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Kıbrıslı Rumların %78'i siyasi partilere güvenmiyor

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Kıbrıslı Rumların %78'i siyasi partilere güvenmiyor
Güney Kıbrıs’ta yapılan bir araştırma, Kıbrıslı Rumların en çok Rum Ortodoks Kilisesi, kamu eğitimi ve orduya güvendiklerini, en az güvenin ise siyasi partiler ve meclise olduğunu gösterdi.

Politis gazetesi, “Cypronetwork” şirketi tarafından 1-21 Haziran 2017 tarihleri arasında bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmanın sonucuna göre, Güney Kıbrıs’taki pek çok kuruma duydukları güvenin derecesi sorulan katılımcılardan en olumlu yorumlar, yüzde 43 ile Rum Ortodoks Kilisesi için yapıldı.

Habere göre, ikinci sırayı yüzde 39’la kamu eğitimi (okullar) ve ardından üçüncü sırayı ise yüzde 36’yla ordu aldı.

Gazete, an az güven duyulan birimin ise, yüzde 78 olumsuz görüş ile siyasi partiler olduğunu, bunu yüzde 66 ile Rum Meclisi’nin izlediğini aktardı.

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