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Kıbrıslı Rumların kuzeydeki kredi kartı harcamaları belli oldu

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Rum tarafında geçtiğimiz Temmuz ayında kredi kartlarıyla yapılan harcamalarda aylık ve yıllık bazda artış meydana geldiği belirtildi.
Kıbrıslı Rumların kuzeydeki kredi kartı harcamaları belli oldu

“Türk kredi kartları” tarafından geçtiğimiz Temmuz ayında Güney Kıbrıs’ta 1,52 milyon Euro, 2019 yılının ilk yedi ayında ise 9,64 milyon Euro harcandığını da belirten gazete, Kıbrıslı Rumların ise geçtiğimiz Temmuz ayında Kuzey Kıbrıs’ta 1,94 milyon Euro, Ocak-Temmuz döneminde ise 11 milyon 76 bin Euro harcadıklarını ifade etti.

Kıbrıslı Rumların kredi kartlarıyla geçtiğimiz Temmuz ayında Türkiye’de 637 bin 301 Euro, Ocak-Temmuz döneminde ise 3 milyon 18 bin Euro harcadıkları da ifade edildi.

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