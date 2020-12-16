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Kıbrıslı Rumların Yüzde 57’si Anastasiadis’in Kıbrıs Sorunundaki İcraatlarına Güvenmiyor

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 Güney Kıbrıs’ta halkın yüzde 57’si, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs sorunundaki icraatlarına güvenmiyor, yüzde 78’i siyasi partilerin nasıl bir çözüm istediklerini kendilerinin bile bilmediğine inanıyor.
Kıbrıslı Rumların Yüzde 57’si Anastasiadis’in Kıbrıs Sorunundaki İcraatlarına Güvenmiyor

 Güney Kıbrıs’ta halkın yüzde 57’si, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs sorunundaki icraatlarına güvenmiyor, yüzde 78’i siyasi partilerin nasıl bir çözüm istediklerini kendilerinin bile bilmediğine inanıyor.

Politis, IMR tarafından Sigmalive hesabına yapılan Kıbrıs sorunuyla ilgili anketin sonuçlarını “Kıbrıs Sorunuyla İlgili Anket… Anastasiadis’e İkna Olmuyorlar” başlığı altında özetledi.

Gazetenin, künyesini vermediği ankete katılanların yüzde 67’si Kıbrıs sorununda, 1960 Antlaşması’nın öngördüğü gibi Türk ve Yunan alaylarının Ada’da kalacağı bir çözümü kabul etmiyor. Yüzde 67’si de garantiler kaldırılmadan ve Türk askeri tamamen çekilmeden çözümü bile kabul etmeyeceğini söyledi.

Katılımcıların yüzde 25’i Rum Yönetimi Başkanı Anastasidis’in Kıbrıs sorunundaki icraatlarına inanmadığını, yüzde 31’i çok az inandığını, yüzde 26’sı oldukça ve yüzde 18’i çok inandığını söyledi.

Anastasiadis’in uluslararası toplum gözünde, Rum tarafının iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümü müzakerelerinin yeniden başlama iradesi konusunda ne kadar inandırıcı olduğu sorusuna verilen yanıtların yüzde 19’u “hiç”, yüzde 32’si “biraz”, yüzde 31’i “oldukça” ve yüzde 18’i “çok” oldu.

Katılımcıların yüzde 65’i Anastasiadis’in tavrının Kıbrıs sorununun çözümüne ne yardımcı ne zorlaştırıcı olduğu ve “çözümün daha çok Türkiye’ye bağlı olduğu” görüşünde birleşti. Katılımcıların yüzde 17’si Anastasiadis’in tavrının çözümü “kolaylaştırdığı”, yüzde 18’i “zorlaştırdığı” görüşünde. Yüzde 41’i Anastasiadis’i “tavizkar”, yüzde 31’i “gerçekçi”, yüzde 13’ü “uzlaşmaz” ve yüzde 7’si “kayıtsız” buluyor.

Kıbrıs sorununun çözüme ne kadar yakın olunduğu sorusuna verilen cevaplardan, katılımcıların yüzde 55’inin BM kararları ve kaydedilen yakınlaşmalar temelinde çözüme hiç de yakın olunmadığı inancı ortaya çıktı.

Katılımcıların yüzde 37’si “biraz yakın”, yüzde 8’i “oldukça yakın” olunduğu görüşünü belirtti. Yüzde 28’lik bir oran iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümü hedefine ulaşmanın artık mümkün olmadığı, yüzde 35’i de mümkün olmayabileceği görüşünde. Böyle bir çözümü mümkün görenlerin oranı yüzde 24, halen mümkün olabilir görüşünde oranlar da yüzde 13.

Katılımcıların yüzde 62’si Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye tarafından yeni çözüm şekillerinde ısrar edilmesinin Kıbrıs sorununun çözüm yaklaşımını “değiştirdiği”, yüzde 38’i “değiştirmediği” görüşünde.

Yüzde 60 katılımcı müzakerelerin Crans Montana’da koptuğu yerden başlaması gerektiğini düşünürken, Anastasiadis’in bir gayriresmî beşli konferansa daveti reddedip reddedemeyeceği konusundaki görüşler 50-50 çıktı.

“YÜZDE 37 ÜNİTER DEVLET”

Çözüm şekliyle ilgili tercihleri sorulduğunda ise katılımcıların yüzde 37’si “üniter devlet”, yüzde 33’ü “iki bölgeli iki toplumlu federasyon”, yüzde 12’si “iki devlet/taksim”, yüzde 8’i “konfederasyon”, yüzde 7’si “fiili durumun idamesi” ve yüzde 3’ü “diğer” dedi.

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