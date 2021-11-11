“Eurobarometre” araştırmasına göre Kıbrıslı Rumların yüzde 66’sı Rum hükümetine güvenmiyor.

Haravgi ve diğer gazeteler, tüm AB ülkelerini kapsayan “Eurobarometre” araştırmasının Güney Kıbrıs ayağının, Kıbrıslı Rumların yüzde 66’sının Rum hükümetine güvenmediklerini ortaya koyduğunu yazdılar.

Katılımcıların yüzde 55’inin AB’ye güven dile getirdiklerini aktaran gazete, yüzde 50’sinin ise kötümser olduğunu ifade ettiklerini vurguladı.

Habere göre ankete katılanlar ülkenin ilk üç sorunu olarak “ekonomik durum-işsizlik, hayat pahalılığı ve sağlık” unsurlarını dile getirdiler.