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Kıbrıslı Rum’un aracında tarihi kitap bulundu

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KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçmek üzereyken bir Kıbrıslı Rum’un aracında yapılan kontrollerde tespit edilen 1795 yılına ait tarihi kitabın Rum Eski Eserler Dairesi’ne teslim edildiği bildirildi.
Kıbrıslı Rum’un aracında tarihi kitap bulundu

Alithia gazetesi, Kıbrıslı bir Rum’un 26 Haziran 2018 tarihinde KKTC’den “Ayios Demetios” (Metehan) sınır kapısından Güney Kıbrıs’a geçmek isterken Rum Gümrük Dairesi memurlarınca aracında arama yapıldığını ve 1795 tarihli kilise kitabı ele geçirildiğini yazdı.

Gazete, kitaba el konulması sonrasında ilgili soruşturmanın Rum Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne taşındığını, mahkemenin ise kitabın Eski Eserler Dairesi’ne teslim edilmesine karar verdiğini belirtti.

Habere göre kitabın teslimatı dün yapıldı.

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