Kıbrıslı şair ve araştırmacı yazar Mustafa Gökçeoğlu, yaşamını yitirdi.

Kıbrıslı şair ve araştırmacı yazar Mustafa Gökçeoğlu, 80 yaşında hayatını kaybetti.

GÖKÇEOĞLU KİMDİR?

Kıbrıslı şair, araştırmacı yazar. 4 Ağustos 1942, Gönyeli köyü / Lefkoşa / Kıbrıs doğumlu. Ortaokulu Atatürk Enstitüsü’nde, liseyi Celal Bayar Lisesi’nde bitirdi. 1970’te İstanbul Eğitim Enstitüsü mezunu. Kıbrıs’ta ve Türkiye’de uzun yıllar fen ve matematik öğretmenliği yaptı.

Gökçeoğlu, Türkiye ve Kıbrıs üniversitelerinde konferanslar verdi. TC Kültür Bakanlığı’na bağlı Milletlerarası Türk Foklor Kongresi ile Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği kongrelerde bildiriler sundu. Türkiye, Özbekistan ve Kıbrıs’ta düzenlenen çok sayıda sempozyumda bildiriler sundu. Kıbrıs’ta Çağdaş Yazarlar Birliği’nin kurucuları arasında yer aldı ve Yönetim kurulu üyeliği yaptı. Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nin kuruluş çalışmalarına katıldı ve bir dönem başkanlığını yaptı. Kıbrıs Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi bünyesindeki Kültür Sanat Danışma Kurulu’nun üyeliğine atandı. Ayrıca Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne bağlı “Kıbrıs Araştırmaları Merkezi’nin danışmanlığını yaptı. Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi’nin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim görevlisiyken 2008 yılında buradan emekliye ayrıldı.

Öyküleri ve şiirleri yerel gazetelerde, dergilerde; Türkiye’de de Varlık ve Kıbrıs’ta Türk Dili dergilerinde yayımlandı. Ayrıca Dünya Kitap ekinde, Cumhuriyet Kitap’ta, Milliyet Sanat’ta ve Sabah gazetesinde kitaplarıyla ilgili yazılar yazıldı.

Kimi şiirleri İtalyanca ve Yunanca’ya çevrildi. The International Biographical Centre’nin hazırladığı “Who is Who” adlı ansiklopedide yer aldı.