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Kıbrıslı sanatçıların eserleri DAÜ’ye emanet

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) sanat koleksiyonu oluşturma çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Kıbrıslı sanatçıların eserleri DAÜ’ye emanet

DAÜ adına Kıbrıs Araştırmaları Merkezi’nin (DAÜ – KAM) yürüttüğü proje kapsamında bugüne kadar 256 eseri koleksiyonuna katan DAÜ, 2017 – 2018 Akademik Yılı’nda da 137 eseri daha koleksiyonuna katmak adına Kıbrıslı sekiz sanatçı ile iş birliği protokolü imzaladı.  

DAÜ Rektörlüğü’nde 30 Mart 2018 Cuma günü, saat 10:00’da gerçekleştirilen iş birliği protokolü ile Kıbrıslı sanatçılar eserlerini DAÜ koleksiyonuna verdiler. Simge Uygur, Serkan İlseven, Şenol Özdevrim, Ruzen Atakan, Batu Gündal, Eser Keçeci, Heidi Trautmann, Bahar Çıralı ile DAÜ arasında imzalanan iş birliği protokolüne DAÜ adına Rektör Prof. Dr. Necdet Osam imza koydu.  

Protokol sırasında konuşan Prof. Dr. Osam, üniversitelerin bilimin dışında sanata da değer vermesi gerektiğinin altını çizerek, DAÜ olarak her yıl sanatçıların değerli eserlerini DAÜ bünyesine katmaya çalıştıklarını ifade etti Eserleri sanatçılardan aldıktan sonra toplumun ulaşmasını sağlamak için sergilemek gerektiğine de vurgu yapan Prof. Dr. Osam, Gazimağusa Belediyesi ile geçtiğimiz günlerde imzalanan protokol kapsamında kültürel faaliyetleri halka sunmayı hedeflediklerini belirtti. Şehir içinde eserlerin sergilenebileceği bina talebini gerekli mercilere bildirdiklerine değinen Prof. Dr. Osam, “Bu değerli eserleri halk ile buluşturabileceğimize inanıyorum.” ifadelerini kullandı. DAÜ – KAM’ı başarılı çalışmalarından dolayı tebrik eden Prof. Dr. Osam, tüm sanatçılara da eserlerini DAÜ ile paylaştıkları için teşekkürlerini sundu. Sanatçılar ise projeye destek verdiklerinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, DAÜ’nün sanata değer vermesinin kendilerini memnun ettiğinin altını çizdi. DAÜ bugüne kadar toplam 22 sanatçı ile protokol imzalayarak, toplamda 393 eseri DAÜ sanat koleksiyonuna katmış oldu. DAÜ’nün yürüttüğü söz konusu sanatsal faaliyetler ve sanatçıların eserleri ile ilgili önümüzdeki günlerde internet sayfası da halkın hizmetine sunulmuş olacak. 

Söz konusu iş birliği protokolü imza töreninde DAÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölüm Başkanı ve DAÜ – KAM Başkanı Prof. Dr. Naciye Doratlı ve DAÜ Rektör Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Arif Akkeleş da hazır bulundu.  

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