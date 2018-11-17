Kıbrıslı şarkıcı Ziynet Sali, "İnsanın sabrı taşıyor" dedi, iddialara yanıt verdi

Önceki gün Etiler'de görüntülenen şarkıcı Ziynet Sali, oyuncu Ahmet Kural tarafından şiddete uğramasıyla gündeme gelen şarkıcı Sıla Gençoğlu tarafından darp edilerek kolunun kırıldığı yönündeki iddialarına yanıt verdi. "Ardı arkası kesilmeyen haksızlıklardan dolayı insanın sabrı taşıyor" diyen Sali, "Bu konuları mahkemede konuşacağım arkadaşlar, gerçekten konuşma yasağım var" dedi.

Sözcü'nün haberine göre; Sali, hakkında çıkan iddiaları kendisine sorulunca şunları kaydetti:

"Bu konuları mahkemede konuşacağım arkadaşlar, gerçekten konuşma yasağım var. Tabii çok konuşanları bir susturmak gerekiyor ama onuda yargı yoluyla halledeceğiz. Kimseyle derdim yok zaten, ama sürekli ve ardı arkası kesilmeyen haksızlıklardan dolayı insanın sabrı taşıyor. Bu kadar çirkinleşmenin alemi yoktu, insan belli bir yere kadar iyi niyetini koruyabiliyor. Konu zaten yargıda avukatım ilgileniyor."