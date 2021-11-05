Kıbrıslı Türk Ahmet Tuncer Hayatını Kaybetti

Lefkoşa Rum kesimine bağlı Strovolos’daki bir şantiyede çalışan 61 yaşındaki Kıbrıslı Türk Ahmet Tuncer’in, dün meydana gelen iş kazasında hayatını kaybettiği bildirildi.

Alithia gazetesi, iki katlı bir iskele üzerinde çalışmakta olan Ahmet Tuncer’in, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü aşağıya düştüğünü ve olay yerine çağrılan ambulansla Lefkoşa Genel Hastanesi’ne kaldırıldığını yazdı.

Haberde, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, Ahmet Tuncer’in hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazete, Ahmet Tuncer’in kesin ölüm sebebinin, yapılacak otopsiden sonra belli olacağını ve olayla ilgili polis soruşturmasının sürdüğünü kaydetti.