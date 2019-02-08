Kıbrıslı Türk akademisyen sahte çıktı! Kıbrıs Postası özür diledi

Universty of Nicosia'da psikoloji üzerine dersler verdiği iddia edilen Dr. Aslıhan Yılmaz isimli akademisyenin gerçek olmadığı uydurma bir profil olduğu anlaşıldı.

Söz konusu haberde adı geçen Dr. Aslıhan Yılmaz “okul yönetiminin ırkçılık ve para odaklı eğitim sistemi uyguladığı” iddiasıyla, 100 puanlık tek bir soruyla tepki gösterdiği ve istifa ettiği belirtilmişti.

Haberin ardından University of Nicosia bir açıklama yayınlayarak Dr. Aslıhan Yılmaz adında herhangi bir şahısın hiçbir zaman University of Nicosia çalışmadığı belirtildi.

Akademisyen'in 100 puanlık tek bir soruyla tepki gösterdiği ve istifa ettiği haberini yapan Kıbrıs Postası da bir özür yayımladı:

"Geçtiğimiz günlerde gazetemizde yayınlanan “Güney'deki eğitim sistemine 100 puanlık soruyla tepki!” başlıklı haberde University of Nicosia’da öğretim görevlisi olduğunu iddia eden Aslıhan Yılmaz adlı kişinin görev yaptığı sırada üniversitenin ayrımcılık ve rant elde etmek için kendisine üniversite yönetiminden baskı yapıldığı iddialarına yer verildi.

Yaptığımız araştırmada, söz konusu kişinin kötü niyetli olarak gazetemiz ile temasa geçtiği ve planlı bir şekilde, bilerek ve isteyerek doğru olmayan bilgilerle gazetemizi yanılttığı ortaya çıkmıştır.

Kıbrıs Postası, söz konusu haber ile ilgili gazetecilik kurallarının işletilmesi bağlamında eksik davrandığını ve bunun neticesinde de okuyucularını yanılttığını üzülerek kabul eder ve gerek University of Nicosia’dan, gerekse de okuyucularından özür diler."