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Kıbrıslı Türk Asya bebek Makarios hastanesinde tedavisinin ilk aşamasını tamamladı

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Kıbrıslı Türk Asya bebek Makarios hastanesinde tedavisinin ilk aşamasını tamamladı
Kıbrıslı Türk Asya bebek Makarios hastanesinde tedavisinin ilk aşamasını tamamladı

Pazartesi günkü raporlara göre, yaşamı kısaltan spinal müsküler atrofi (SMA) hastası bir bebek Makarios çocuk hastanesindeki tedavisinin ilk aşamasını tamamladı ve eve döndü.

Salı günü bir yaşına giren Kıbrıslı Türk Asya Polatlı, Kıbrıs Cumhuriyetin'in SMA'lı çocukları tedavi etmek için kullanılan tek seferlik bir gen tedavisi olan Zolgensma ile 2 milyon avroluk tedaviyi karşılama kararının ardından Kıbrıs'ta tedavi gören iki yaşından küçük ilk çocuk oldu .

Babası Ozan, Asya'yı virüslerden ve yaratabilecekleri olası komplikasyonlardan korumak için evde kalması gerektiğini söyledi.

Polatlı, Makarios hastanesine, Nicos Anastasiades'e ve aileye yardım eden herkese teşekkür etti.

Asya'ya dört aylıkken tam olarak teşhis kondu ve iki aylıktan itibaren hareket edemez hale geldi.

SMA, konuşma, yürüme, nefes alma ve yutma gibi temel iskelet kası aktivitelerini kontrol eden beyin sapı ve omurilikteki motor nöronları aşamalı olarak yok ederek kas zayıflığına ve atrofiye yol açan bir grup kalıtsal hastalıktır.

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