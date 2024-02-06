Kıbrıslı Türk avukat Akan Kürşat, Kıbrıs Cumhuriyeti'ne iade ediliyor

Kıbrıslı Rumlara ait arazilerin istismarı ve satışı iddiası ile Roma'da tutuklu bulunan Kıbrıslı Türk avukat Akan Kürşat önümüzdeki günlerde Kıbrıs Cumhuriyeti'ne iade edileceği öne sürüldü. Kıbrıs'tan müfettişler Roma'ya giderek Kıbrıslı Türk avukatı tutuklayacak ve adaya getirecek.

Rum Polis basın sözcüsü Hristos Andreou, Europol aracılığıyla Kürşat'ın Kıbrıs Cumhuriyeti'ne iade edilmesine rıza gösterdiğinin polise bildirildiğini söyledi.

Kürşat’ın 10 gün içinde Kıbrıs'a getirileceğini belirten Andreou, polis mensuplarının İtalyan yetkililerle temas halinde olduğunu sözlerine ekledi.

Andreou ayrıca, Kürşat'ın Kıbrıs'a ulaştığında, İngiliz Gary Robb'un da mahkum olduğu davadaki suçlamalarla ilgili olarak tutuklanacağını söyledi.