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Kıbrıslı Türk Avustralya'da Bakan oldu

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Avustralya’da Victoria eyaleti Meclis Başkan Yardımcılığı görevine ilk kez bir Kıbrıslı Türk olan Nazlı (Natalie ) Süleyman seçilmişti. Natalie Süleyman şimdi ise Avustralya'nın Gençlik, Küçük İşletmeler ve Gaziler Bakanı olarak atandı.
Kıbrıslı Türk Avustralya'da Bakan oldu

Avustralya’nın Victoria eyaletinde geçtiğimiz ay yapılan eyalet seçimleri İşçi Partisi’nin zaferiyle sonuçlandı.

Seçim zaferinin ardından üçüncü kez başbakan olan Daniel Andrews, yeni kurduğu eyalet hükümetinde Türk kökenli bir milletvekiline görev verdi. St Albans'da üçüncü kez milletvekili seçilme başarısı gösteren Nazlı (Natalie) Süleyman, Gaziler, Küçük İşletmeler ve Gençlik Bakanı olarak atandı.

Avustralya'nın Victoria eyaletinde ilk defa Müslüman ve Türk Milletvekili Meclis Başkan Yardımcılığı'na getirildi. 

Süleyman ayrıca, (Youth, Small Business and Veterans) Gençlik, Küçük İşletmeler ve Gaziler Bakanı oldu. Süleyman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün Vali Linda Dessau önünde Gaziler, Küçük İşletmeler ve Gençlik Bakanı olarak yemin ettim. Teşekkürler St Albans” ifadelerini kullandı. 

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