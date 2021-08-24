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Kıbrıslı Türk Basketbolcu Erten Gazi Anadolu Efes Spor Kulübü’nün hazırladığı “Oyuncularla Dünya Turu” isimli kısa video ile KKTC’yi tanıttı

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KKTC’ye uygulanan spor ambargosuna rağmen, önce Türkiye, ardından ABD ve devamında Anadolu Efes ile çok sayıda başarıya imza atan Kıbrıslı Türk Basketbolcu Erten Gazi, Basketbola 2004 yılında Güzelyurt Basketbol İhtisas Spor Kulübü’nde başladı.
Kıbrıslı Türk Basketbolcu Erten Gazi Anadolu Efes Spor Kulübü’nün hazırladığı “Oyuncularla Dünya Turu” isimli kısa video ile KKTC’yi tanıttı

KKTC’ye uygulanan spor ambargosuna rağmen, önce Türkiye, ardından ABD ve devamında Anadolu Efes ile çok sayıda başarıya imza atan Kıbrıslı Türk Basketbolcu Erten Gazi, Basketbola 2004 yılında Güzelyurt Basketbol İhtisas Spor Kulübü’nde başladı.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre Erten Gazi, Anadolu Efes Spor Kulübü’nün hazırladığı “Oyuncularla Dünya Turu” isimli kısa video ile KKTC’yi tanıttı. Soru cevap şeklinde hazırlanan kısa videoda Erten Gazi, KKTC’nin gezilip görülmesi gereken tarihi yerlerine, Kıbrıs mutfağında mutlaka tadılması gereken lezzetlere ve Kıbrıs ağzında kullanılan kelimelere değindi.

Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat “Hiçbir başarı tesadüf değildir. Erten Gazi’yi destekleyelim!” dedi

Konuyla ilgili olarak kısa bir açıklama yapan Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat “Hiçbir başarı tesadüf değildir. Erten Gazi’yi destekleyelim!” dedi. Akpolat, başarılarından ötürü tebrik ettiği Erten Gazi’nin örnek bir Kıbrıslı Türk olduğunu ifade ederek, sosyal medya aracılığıyla desteklenmesi çağrısında bulundu. Akpolat, ülkemizin kültürü ve tarihiyle tanıtılmasına katkı koyan Erten Gazi’nin 33,910 kez izlenen “Oyuncularla Dünya Turu” videosunun dünyanın dört bir tarafından izlenmesi için sosyal medyada aktif olan herkesin https://www.youtube.com/watch?v=Tz2tPivU3r8 adresindeki videoyu paylaşımda bulunmasının yararlı olacağını vurguladı.

Akpolat, Kıbrıslı Türklerin başarılı ve öncü vatandaşlarının etrafında kenetlenerek, birbirini desteklemesi gerektiğini vurguladı ve Erten Gazi’nin “thekingazi” adıyla aktif olduğu instagram sayfası ile twitter sayfalarının takip edilmesinin başarılı basketbolcu Gazi’nin motivasyonunu artıracağına inandığını belirtti. Akpolat, Erten Gazi, Doğuş Özokutan Çiftçioğlu ve Vasvi Çiftçioğlu gibi son zamanlarda dünya çapında adından başarılarıyla söz ettiren Kıbrıslı Türklerin tüm kamuoyu tarafından desteklenmesinin Kıbrıslı Türklerin de önündeki engelleri çaba göstererek aşabileceğine olan inancını artıracağını vurguladı.

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